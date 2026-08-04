Число пострадавших от ударов БПЛА в Чехове достигло десяти Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночной удар беспилотников по промышленной зоне Новоселок в подмосковном Чехове привёл к ранению десяти человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, уточнив окончательные цифры пострадавших в результате атаки дронов на территорию муниципалитета.

Шестерых раненых разместили в Чеховской районной больнице, двоих направили в лечебные учреждения Серпухова и Подольска, ещё двое после осмотра врачей приняли решение остаться на амбулаторном лечении. У семерых пострадавших диагностировано состояние средней тяжести, у одного — тяжёлое. Все они получили осколочные и взрывные травмы, переломы костей, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Медики делают всё необходимое, за каждым пациентом установлено круглосуточное наблюдение. Губернатор выразил надежду на скорое восстановление всех пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Глава региона также сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры в зоне удара. Ранее прокуратура Московской области взяла под особый контроль ситуацию с соблюдением прав граждан и организовала телефонную линию для экстренных обращений пострадавших.

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