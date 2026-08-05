На торги выставили 11 помещений в районе Западное Дегунино

Фото: Департамент города Москвы по конкурентной политике

В столице на торги выставлены 11 помещений для бизнеса в районе Западное Дегунино. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Размещение бизнеса на первых этажах жилых комплексов может способствовать стабильному спросу за счет высокой проходимости. Сейчас на городских торгах доступно 11 коммерческих помещений в Западном Дегунине, расположенных в новых многоквартирных домах на Базовской улице. Их площадь варьируется от 126,8 до 226,2 квадратного метра», – отметил глава ведомства.

Он уточнил, что прием заявок на участие в торгах завершится в период с 13 по 31 августа, а подробнее ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале Москвы.

Помещения находятся по адресам: Базовская улица, дом 15, корпуса 2, 3, 7, 10 и 11. У каждого объекта – отдельный вход. Продавцом недвижимости является Департамент городского имущества Москвы.

Аукционы состоятся с 25 августа по 9 сентября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Напомним, что город реализует на торгах разное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов доступен на сайте torgi.mos.ru, а также на столичном Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы». Там можно найти всю необходимую информацию о каждом лоте, включая фотографии, документы, условия и форму реализации.

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