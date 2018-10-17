Совсем озверели? В Москве произошло сразу несколько нападений бойцовых собак на людей
В Москве на детской площадке ротвейлер укусил четырехлетнюю девочку, в то время как хозяин собаки распивал спиртное во дворе жилого дома
Совсем озверели? В Москве произошло сразу несколько нападений бойцовых собак на людей
Главные темы:
- Совсем озверели? В Москве произошло сразу несколько нападений бойцовых собак на людей.
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