17 Окт. 11:47 2018-10-19T19:38:51+03:00

Субсидии для малого и среднего бизнеса: как Москва поддерживает частное предпринимательство 00:00 00:00

М. Антонов:

- Здравствуйте, дамы и господа. Это радио "Комсомольская правда". Никакие трудности не остановят настоящего предпринимателя перед открытием или развитием своего бизнеса. Однако периодическая нехватка денежных средств становится преградой и порой кажется непреодолимой. Но не существует таких проблем, которые невозможно решить. И наша сегодняшняя с вами беседа посвящена субсидиям столичным субъектам малого и среднего бизнеса на участие в российских и зарубежных выставках. У нас сегодня в гостях в студии Елена Белова, начальник Управления мер поддержки государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Здравствуйте, Лена.

Е. Белова:

- Добрый день.

М. Антонов:

- Давайте будем потихонечку углубляться в саму суть субсидирования. Вот, наверное, нужно какие-то слова в самом начале сказать.

Е. Белова:

- Конечно. Ведь это очень важный момент в сегодняшнем разговоре. Обещания всевозможной поддержки малого и среднего бизнеса часто не воспринимаются всерьез. Это что-то сложное для обычного предпринимателя. При этом субсидии – это один из востребованных и эффективных способов поддержки предпринимательства. Государство таким образом стимулирует людей на открытие собственного дела и на его дальнейшее развитие.

М. Антонов:

- Я напомню, что мы говорили про субсидии на участие в российских и зарубежных выставках. Вот об этом поподробнее.

Е. Белова:

- Понятие «субсидии» предполагает получение определенной суммы средств на конкретные цели. Как правило, они предоставляются на безвозмездной основе и не предполагают возврата. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, как было сказано в самом начале нашей программы, начал предоставлять субсидии столичным субъектам малого и среднего бизнеса на участие в российских и зарубежных выставках.

М. Антонов:

- Давайте по суммам. Мы можем говорить и называть какие-то цифры? Каков размер субсидий?

Е. Белова:

- Конечно. Мне кажется, это больше всего интересует предпринимателей. Размер субсидий составляет 50 % от общего объема документально подтвержденных затрат субъекта на участие в соответствующих конгрессно-выставочных мероприятиях. Однако, разумеется, есть и определенные рамки и условия предоставления субсидий. Не более 350 тысяч рублей для конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, и не более 700 тысяч рублей для конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых за рубежом, на одного субъекта в текущем календарном году.

М. Антонов:

- Представим, что, хорошо, я - человек, который может рассчитывать на эту субсидию. Но я ведь выкачу список затрат огромный. На что вот реально я могу получить компенсацию? Какие же затраты можно компенсировать?

Е. Белова:

- Абсолютно правильный вопрос. Компенсации подлежат затраты на регистрационный взнос, на застройку и оборудование стенда, в том числе монтажно-демонтажные услуги и инженерно-технические услуги. А также на аренду выставочной площади.

М. Антонов:

- Любой может получить субсидию? Или есть какие-то ограничения, есть какие-то правила?

Е. Белова:

- Конечно же, есть. Условия получения субсидий довольно просты и понятны.

М. Антонов:

- Сейчас Лена их назовет. Лена, пожалуйста.

Е. Белова:

- Конечно, назову. Во-первых, участие субъекта МСП в самом конгрессно-выставочном мероприятии, которое включено в перечень, утвержденный департаментом. Либо соответствующем установленным департаментом критериям. Подробности можно узнать по телефону колл-центра: (495) 225-14-14.

М. Антонов:

- Напомню телефон: 225-14-14, код Москвы 495.

Е. Белова:

- Во-вторых, регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства в качестве налогоплательщика на территории города Москвы. В-третьих, регистрация субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки на предоставление самой субсидии. Еще одно немаловажное условие - осуществление субъектом МСП основного вида экономической деятельности, не относящегося к торговой, агентской и посреднической деятельности. Есть еще ряд условий для получения субсидии, но их перечисление займет чуть больше времени, чем у нас есть. Поэтому напомню, что более подробную информацию можно найти на сайте Mos.ru или получить по телефону: (495) 225-14-14. И к слову, там же можно узнать и о других мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Москве.

М. Антонов:

- То есть там можно задавать вопросы, обратная связь существует. И по телефону по тому же мне ответят на интересующие меня вопросы.

Е. Белова:

- Абсолютно верно.

М. Антонов:

- Сроки есть какие-то, какие-то ограничения, когда я должен все это сделать?

Е. Белова:

- Конечно, есть. Прием заявок в текущем году будет осуществляться до 1 ноября.

М. Антонов:

- То есть менее полумесяца осталось, друзья. Меньше полмесяца.

Е. Белова:

- Да.

М. Антонов:

- Хорошо, упомянули, значит, про условия получения субсидий для малого и среднего бизнеса. А пакет документов, который нужно подготовить? Есть же список, опять же – перечень. Можно, конечно, позвонить по телефону, но сейчас хотя бы вкратце можно описать, что я должен подготовить для того, чтобы рассчитывать на получение субсидий?

Е. Белова:

- Очень хороший и своевременный вопрос. Для участия в отборе предприниматель должен предоставить в Департамент на бумажном носителе заявку на участие в отборе, с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям, о которых я в том числе говорила ранее.

М. Антонов:

- Ну, не знаю, насколько сейчас все было прозрачно и понятно. На мой взгляд, абсолютно все понятно, и цифры названы, и сроки названы, и пакет документов, и несколько раз произнесен телефон. Я еще раз его напомню. По всем вопросам вы можете обращаться: 225-14-14, код Москвы 495. У нас сегодня в гостях была Елена Белова, начальник Управления мер поддержки государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Лена, спасибо большое. Приходите к нам еще в эфир.

Е. Белова:

- Спасибо большое.