2 Нояб. 11:05 2018-11-02T15:13:30+03:00

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

В столице задержана банда черных риэлторов, а кредитный менеджер написал дневник, как люди переплачивают по займам и рассрочкам 00:00 00:00

Главные темы:

- Задержана банда черных риэлторов, которые убили 9 человек.

- Дневник кредитного менеджера. Кто и на что берет деньги у банков? Какая самая популярная статья для кредита? Большая ли задолженность? Средний портрет заемщика?

- Сколько мостов должно быть в Москве? Хватает ли Москве мостов? Чего вообще еще не хватает в плане инфраструктуры?

- Акция солидарности с Кириллом Вышинским стартовала у посольства Украины в Москве.

- Москвичи своими силами сделают навигацию в метро удобнее.