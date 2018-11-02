2018-11-02T15:13:30+03:00
Московские окна
Александр КОЦМихаил АНТОНОВАлександр РОГОЗА

В столице задержана банда черных риэлторов, а кредитный менеджер написал дневник, как люди переплачивают по займам и рассрочкам

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

В столице задержана банда черных риэлторов, а кредитный менеджер написал дневник, как люди переплачивают по займам и рассрочкам

00:00
00:00

Главные темы:

- Задержана банда черных риэлторов, которые убили 9 человек.

- Дневник кредитного менеджера. Кто и на что берет деньги у банков? Какая самая популярная статья для кредита? Большая ли задолженность? Средний портрет заемщика?

- Сколько мостов должно быть в Москве? Хватает ли Москве мостов? Чего вообще еще не хватает в плане инфраструктуры?

- Акция солидарности с Кириллом Вышинским стартовала у посольства Украины в Москве.

- Москвичи своими силами сделают навигацию в метро удобнее.

Скачать передачу [mp3, 43.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
24 Октября 2018 11:05 - 11:31

Московские окна

Тема: Первый заместитель начальника метро Москвы Роман Латыпов - о наказании для спрыгнувших на рельсы, новой навигации и объявлениях на эскалаторах

В студии: Михаил АНТОНОВ, Светлана ВОЛКОВА

В гостях: Роман ЛАТЫПОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24