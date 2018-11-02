В столице задержана банда черных риэлторов, а кредитный менеджер написал дневник, как люди переплачивают по займам и рассрочкам
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
В столице задержана банда черных риэлторов, а кредитный менеджер написал дневник, как люди переплачивают по займам и рассрочкам
Главные темы:
- Задержана банда черных риэлторов, которые убили 9 человек.
- Дневник кредитного менеджера. Кто и на что берет деньги у банков? Какая самая популярная статья для кредита? Большая ли задолженность? Средний портрет заемщика?
- Сколько мостов должно быть в Москве? Хватает ли Москве мостов? Чего вообще еще не хватает в плане инфраструктуры?
- Акция солидарности с Кириллом Вышинским стартовала у посольства Украины в Москве.
- Москвичи своими силами сделают навигацию в метро удобнее.