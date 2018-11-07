2018-11-07T14:05:33+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года

В Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 годаВ Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года

Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

В Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года

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Главные темы:

- В Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года.

- «Подмосковный Отелло» рассказал в суде: "Я заранее планировал, как отрублю жене руки".

- Убийство матери и избиение рэпера Гуфа: почему «золотым» сыновьям миллиардера все сходит с рук.

- В Москве закрыли легендарную рюмочную на Большой Никитской.

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