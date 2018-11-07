В Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года
Обсуждаем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
В Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года
Главные темы:
- В Москве прошел торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года.
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