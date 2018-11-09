В выходные Москву ждут снегопады, а с Никольской массово съезжают рестораны и кафе
Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
В выходные Москву ждут снегопады, а с Никольской массово съезжают рестораны и кафе
Главные темы:
- Больше зелени и зон отдыха: как благоустроят территорию вокруг Киевского вокзала.
- Зима близко - в выходные Москву ждут снегопады.
- В Москве появились камеры, которые штрафуют просто так? А вы с таким сталкивались?
- Кто и зачем поджёг храм в Тушине?
- Банный день для Триумфальной арки.
- С Никольской массово съезжают рестораны и кафе. Что, по-нашему, нужно на Никольской.
- Московская трагедия: женщину с ребёнком зарезали из-за наследства.