2018-11-09T15:44:55+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

В выходные Москву ждут снегопады, а с Никольской массово съезжают рестораны и кафе

Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

В выходные Москву ждут снегопады, а с Никольской массово съезжают рестораны и кафе

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Главные темы:

- Больше зелени и зон отдыха: как благоустроят территорию вокруг Киевского вокзала.

- Зима близко - в выходные Москву ждут снегопады.

- В Москве появились камеры, которые штрафуют просто так? А вы с таким сталкивались?

- Кто и зачем поджёг храм в Тушине?

- Банный день для Триумфальной арки.

- С Никольской массово съезжают рестораны и кафе. Что, по-нашему, нужно на Никольской.

- Московская трагедия: женщину с ребёнком зарезали из-за наследства.

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