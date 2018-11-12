2018-11-13T14:19:40+03:00
Здоровый разговор
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?

Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?

В эфире программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» говорим о том, как сохранить своё зрение надолго, почему происходит помутнение хрусталика и как это лечить

Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?

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Гость программы: Эскина Эрика Наумовна, рефракционный и катарактальный хирург, д.м.н., профессор, главврач клиники «Сфера».

Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?.В студии - рефракционный и катарактальный хирург, д.м.н., профессор, главврач клиники Сфера Эрика Эскина. Ведущая - Мария Баченина.

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