Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?
В эфире программы «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» говорим о том, как сохранить своё зрение надолго, почему происходит помутнение хрусталика и как это лечить
Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?
Гость программы: Эскина Эрика Наумовна, рефракционный и катарактальный хирург, д.м.н., профессор, главврач клиники «Сфера».
Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?.В студии - рефракционный и катарактальный хирург, д.м.н., профессор, главврач клиники Сфера Эрика Эскина. Ведущая - Мария Баченина.