Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?

Гость программы: Эскина Эрика Наумовна, рефракционный и катарактальный хирург, д.м.н., профессор, главврач клиники «Сфера».

Катаракта. Почему стоит оперировать как можно скорее?.В студии - рефракционный и катарактальный хирург, д.м.н., профессор, главврач клиники Сфера Эрика Эскина. Ведущая - Мария Баченина.