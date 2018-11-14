Этнические группировки делят московский рынок такси, а воры потянулись грабить дачи
Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
Этнические группировки делят московский рынок такси, а воры потянулись грабить дачи
Главные темы:
- Синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники и ближайшую неделю.
- Дачники "засыпают". Просыпается воровская мафия.
- Этнические группировки делят московский рынок такси.
- Владельцам автомобилей, эвакуированных из-под только что установленных знаков, вернут деньги.