2018-11-14T12:32:35+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН

Этнические группировки делят московский рынок такси, а воры потянулись грабить дачи

Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Рассказываем главные столичные новости в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Этнические группировки делят московский рынок такси, а воры потянулись грабить дачи

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Главные темы:

- Синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники и ближайшую неделю.

- Дачники "засыпают". Просыпается воровская мафия.

- Этнические группировки делят московский рынок такси.

- Владельцам автомобилей, эвакуированных из-под только что установленных знаков, вернут деньги.

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