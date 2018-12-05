2018-12-05T14:14:20+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

В Москве сгорел приют с собаками, суд решает судьбу Кокорина и Мамаева, а в центре столицы повысятся цены на парковку

Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

В Москве сгорел приют с собаками, суд решает судьбу Кокорина и Мамаева, а в центре столицы повысятся цены на парковку

00:00
00:00

Главные темы:

- Сегодня решится судьба Кокорина и Мамаева... Продлят им арест или отпустят под подписку.

- В Москве сгорел приют для собак. Сколько животных погибло, пока неизвестно.

- В центре Москвы повысятся цены на парковку.

- В Москве разрешили автомобилистам исправлять ошибки при оплате парковки до конца суток.

- Что будет с погодой в ближайшие дни.

Скачать передачу [mp3, 20.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Ноября 2018 11:32 - 12:16

Московские окна

Тема: Хакер сорвал работу канатной дороги на Воробьевых горах, а в торговом центре прошла операция по спасению крокодила

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН, Алиса ТИТКО
07:30
21:30
2 Ноября 2018 11:05 - 12:14

Московские окна

Тема: В столице задержана банда черных риэлторов, а кредитный менеджер написал дневник, как люди переплачивают по займам и рассрочкам

В студии: Александр КОЦ, Михаил АНТОНОВ, Александр РОГОЗА
07:30
21:30
24 Октября 2018 11:05 - 11:31

Московские окна

Тема: Первый заместитель начальника метро Москвы Роман Латыпов - о наказании для спрыгнувших на рельсы, новой навигации и объявлениях на эскалаторах

В студии: Михаил АНТОНОВ, Светлана ВОЛКОВА

В гостях: Роман ЛАТЫПОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Москвичи могут записать онлайн домашних животных на приём к ветеринару
В Бескудниковском районе столицы продолжается переселение участников реновации
В Подмосковье задержали похитителя цветного металла на 1,2 млн рублей
На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»
У москвички украли кольцо за 7,5 миллионов рублей во время ужина
Собянин: «В проекте «Московское долголетие» участвуют уже более 170 тысяч человек»
Собянин: «Дворы в Москве будем ремонтировать каждые 7 – 8 лет»
Собянин рассказал, готова ли Москва вновь провести чемпионат мира по футболу
Московские родители смогут посадить именное дерево своего ребенка
Участники реновации все чаще оформляют заявления на докупку метров
Москва представила ноу-хау в области медицины на выставке стартапов в Хельсинки
Более 400 мероприятий пройдет в новогодние праздники в Подмосковье
В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне
На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей
Подмосковные полицейские задержали автоугонщика из Москвы
В Москве откроется «Школа юных экскурсоводов»
В столице пройдет акция «День без турникетов»
В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов
В московских парках откроются школы фигурного катания