2018-12-05T14:14:20+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

В Москве сгорел приют с собаками, суд решает судьбу Кокорина и Мамаева, а в центре столицы повысятся цены на парковку

Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

В Москве сгорел приют с собаками, суд решает судьбу Кокорина и Мамаева, а в центре столицы повысятся цены на парковку

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Главные темы:

- Сегодня решится судьба Кокорина и Мамаева... Продлят им арест или отпустят под подписку.

- В Москве сгорел приют для собак. Сколько животных погибло, пока неизвестно.

- В центре Москвы повысятся цены на парковку.

- В Москве разрешили автомобилистам исправлять ошибки при оплате парковки до конца суток.

- Что будет с погодой в ближайшие дни.

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