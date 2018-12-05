В Москве сгорел приют с собаками, суд решает судьбу Кокорина и Мамаева, а в центре столицы повысятся цены на парковку
Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»
В Москве сгорел приют с собаками, суд решает судьбу Кокорина и Мамаева, а в центре столицы повысятся цены на парковку
Главные темы:
- Сегодня решится судьба Кокорина и Мамаева... Продлят им арест или отпустят под подписку.
- В Москве сгорел приют для собак. Сколько животных погибло, пока неизвестно.
- В центре Москвы повысятся цены на парковку.
- В Москве разрешили автомобилистам исправлять ошибки при оплате парковки до конца суток.
- Что будет с погодой в ближайшие дни.