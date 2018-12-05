5 Дек. 11:05 2018-12-05T14:14:20+03:00

Рассказываем о главных столичных новостях в эфире программы «Московские окна» на Радио «Комсомольская правда»

В Москве сгорел приют с собаками, суд решает судьбу Кокорина и Мамаева, а в центре столицы повысятся цены на парковку 00:00 00:00

Главные темы:

- Сегодня решится судьба Кокорина и Мамаева... Продлят им арест или отпустят под подписку.

- В Москве сгорел приют для собак. Сколько животных погибло, пока неизвестно.

- В центре Москвы повысятся цены на парковку.

- В Москве разрешили автомобилистам исправлять ошибки при оплате парковки до конца суток.

- Что будет с погодой в ближайшие дни.