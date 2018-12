7 Дек. 11:05 2018-12-10T15:57:31+03:00

«I Will Always Love You!» - главные хиты Уитни Хьюстон в исполнении Белинды Дэвидс 00:00 00:00

Фомина:

- Приветствую всех друзья, кто сейчас на волне Комсомольской правды. В эфире «Афиша». В студии я, Оксана Фомина. И сегодня, как всегда в прочем по пятницам, у нас в гостях Гаянэ Шиладжян, руководитель и генеральный продюсер симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», почетный деятель искусств г. Москвы. И звезда Белинда Дэвидс, певица, США. Здравствуйте, дорогие друзья!

Шиладжян:

- Доброе утро!

Дэвидс:

- Привет Москва!

Фомина:

- О! Я смотрю, что Белинда уже выучила несколько слов по-русски. Это уже второй визит, насколько я знаю.

Шиладжян:

- Да, у нас первый визит Белинды и Дантанио был 23 марта этого года. И мы сделали впервые в Кремле «Майкл Джексон и Уитни Хьюстон шоу» с оркестром «Русской филармонии».

Гаянэ Шиладжян, руководитель и генеральный продюсер Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония»

Фомина:

- Как все прошло? Раз второй раз Белинда в Москве, значит, был успех.

Шиладжян:

- Знаете, это, на мой взгляд, лучшие исполнители, продолжатели творчества этих двух мегазвезд.

Фомина:

- Гаянэ, а как вы вообще вышли на них? На просторах интернета Белинду можно найти…

Шиладжян:

- Знаете, это очень интересная история. Как всегда, меня ночью озарила идея сделать концерт из хитов Голливуда. И я стала копаться в YouTube и смотреть, какие произведения, что можно взять в этот концерт. И вдруг натыкаюсь на песню I will always love you из «Телохранителя». И как раз на этой записи я впервые увидела в YouTube Белинду. Меня просто накрыло, и я поняла, что обязательно должна сделать этот концерт. Ну, как видите, второй раз мы уже в Москве. Сегодня будет сольный концерт Белинды в Доме музыки. Это сейчас модные концерты под названием «Акустика».

Фомина:

- Как-то так вышло, что Белинда приезжает в Россию в холодное время года. Не пугает ли это вас, Белинда – заснеженная Москва в марте, в декабре?

Дэвидс:

- Это абсолютно прекрасно. Атмосфера Рождества уже летает и веселья в городе. И голосу тоже не мешает. Голос тоже в восторге от такой погоды.

Фомина:

- В 2013 году вам пришлось пройти жесткий отбор в шоу «Уитни Хьюстон». Было 15 тысяч претендентов. Какие были параметры для выбора солистки, актрисы? И что вы можете сказать про конкурентов, которые были рядом с вами?

Дэвидс:

- Когда я начинала участвовать, то не знала, что будет столько кандидатов. Я не думала об участии в чем-то конкретном, потому что у меня был ребенок в тот момент. Я просто пришла на прослушивание в один из самых красивых концертных залов в Кейптауне, и эти прослушивания проходили на протяжении трех недель.

Фомина:

- И все три недели приходилось петь?

Дэвидс:

- Да. Сначала нужно было спеть только три песни, во второй раз надо было спеть уже пять песен, а затем нужно было исполнить еще больше песен, уже в костюме. И затем мне позвонили и решили, что хотят со мной поработать где-то около месяца. И через месяц позвонили и сказали, что больше других вариантов нет, что я победитель. Потому что они так и не смогли найти никого, кто настолько соответствовал бы и внешне, и вокально. Они нашли голос, но абсолютно не подходила внешность. Были кандидаты с подходящей внешностью, но был совершенно не тот голос. И когда они нашли меня, они поняли, что это полный пакет, то, что надо, полное соответствие и голоса, и внешности.

Фомина:

- А вы точно не родственница Уитни Хьюстон?

Дэвидс:

- Я не думаю, что это так. Моя сестра еще больше похожа на Уитни Хьюстон, чем я.

Фомина:

- Без всяких вмешательств, без макияжа? Это, можно сказать, такая природная шутка?

Дэвидс:

- Никакого вмешательства, просто так получилось.

Фомина:

- Белинда, музыкальная ли у вас семья, откуда у вас музыкальный талант?

Дэвидс:

- Музыка всегда была вокруг меня на протяжении всей жизни. Старший брат играет на гитаре, на органе. Но я единственная в семье, кто поет. Я знала, что буду певицей, с 5 лет. И когда мне было 8, я впервые услышала песни Уитни Хьюстон, и я поняла, что это то, чем хочу заниматься до конца своей жизни.

Фомина:

- Мы возвращаемся в студию. Напомню, что у нас сегодня в гостях Гаянэ Шиладжян. Это руководитель и генеральный продюсер симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», почетный деятель искусств города Москвы. И Белинда Дэвидс, певица, Соединенные Штаты Америки. Которые сегодня выступают вместе в Московском доме музыки с потрясающей программой.

Шиладжян:

- К 55-летию Уитни Хьюстон мы сделали специальный концерт, который называется I Will Always Love You – «Я буду любить тебя вечно». Это программа Белинды Дэвидс и оркестра «Русской филармонии», дирижер Роберто Молинелли.

Фомина:

- Белинда, можете спеть а капелла небольшой кусочек?

Дэвидс:

- (поет очень красиво).

Фомина:

- Белинда, как пришлось вам работать с оркестром «Русской филармонии»? Каковы впечатления от вашей встречи? Сложно ли было с российскими музыкантами? Я так понимаю, что, наверное, «Русская филармония» - это первый коллектив, с которым вы сотрудничаете в России?

Дэвидс:

- В первую очередь это большая честь – работать с оркестром «Русская филармония». Это то, о чем обычно можно только мечтать. И, когда ты работаешь с людьми, которые настолько дисциплинированные, и настолько целенаправленные, это заставляет хотеть становиться лучше. И это большая честь.

Фомина:

- Я предлагаю долго не рассуждать и послушать еще одну композицию I Have Nothing опять же в исполнении Белинды Дэвидс.

Дэвидс:

- (поёт еще более прекрасно).

Фомина:

- Это была композиция I Have Nothing. Сегодня в Доме музыки она тоже, безусловно, прозвучит. Гаянэ, сколько там будет вообще композиций в концерте? Что услышит публика, помимо топовых таких, которые всех знают от Уитни Хьюстон?

Шиладжян:

- На сегодняшнем концерте будет исполнено 20 песен из репертуара Уитни Хьюстон и две из репертуара Мэрайи Керри. И Белинда, так как Белинда совершила такой грандиозный перелет из Кейптауна в Москву, конечно, грех не воспользоваться и не пригласить ее на наш следующий концерт, который будет 8-го, завтра, в Кремлевском дворце - «Безумные танцы в Фабио Мастранджело». Так что у нас будет два концерта с Белиндой Дэвидс.

Фомина:

- Белинда, голос – субстанция капризная очень. В каких вы с ним отношениях? Вот чтобы он оставался в форме, требуется ли соблюдать какие-то правила, безусловно соблюдать какие-то правила?

Дэвидс:

- Очень важно понимать, что есть много вещей, которые мне нельзя делать. Очень много продуктов, которые нельзя есть. Например, жирное, никакого кофе. Ни чая, ни кофе.

Фомина:

- Все, что содержит кофеин, нельзя?

Дэвидс:

- Никакого кофеина. Что самое важное, перед выступлением разогреть свои связки. Потому что это тоже… потому что связки работают как мышцы, которые тоже требуют разогрева перед выступлением. Очень много воды нужно выпить. И леденцы для горла тоже.

Фомина:

- Мятные какие-то? Или эвкалипт?

Дэвидс:

- Не мятные, а просто леденцы, которые способствуют разогреванию связок, специальные.

Фомина:

- Помимо репертуара Мэрайи Керри и Уитни Хьюстон, есть ли что-то у вас? Знаете, у россиян есть такая традиция – петь за столом. Собирается ли ваша семья, ваши друзья, вы что-то поете? Или для пения есть сцена?

Дэвидс:

- Когда она встречается со своими друзьями, они не отпускают ее, пока она не исполнит хотят бы одну песню. Каждый раз так происходит.

Белинда Дэвидс в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

Фомина:

- Это именно репертуар Уитни Хьюстон или что-то там?

Дэвидс:

- Иногда просят что-то другое, но по большей части это песни Уитни Хьюстон.

Фомина:

- Потому что в Америке же очень много красивых других вокальных жанров, да, я думаю. в которых Белинда тоже наверняка блистает. И джаз, и спиричуэл. Интересно, замыкается ли на этом?

Дэвидс:

- Она выросла, слушая джаз. Очень много джаза. Иногда поп. Но слух она натренировала именно на джазе. Потому что это очень специфический жанр.

Фомина:

- Спасибо. Гаянэ, декабрь – такой праздничный у нас месяц традиционно. Я знаю, что вы всегда готовите какие-то сюрпризы. Зная вас, могу предположить, что и декабрь будет такой же. Чем будете радовать зимой, и в декабре, и дальше туда в другие зимние месяцы, когда праздники будут продолжаться?

Шиладжян:

- У нас в декабре 22 концерта.

Фомина:

- Это все в Москве?

Шиладжян:

- Да.

Фомина:

- Где? Пароли, явки? Наши радиослушатели, я уверена, уже заинтригованы, уже собираются идти.

Шиладжян:

- Ну вот сегодня в Доме музыки с Белиндой концерт. Завтра – в Кремлевском дворце «Безумные танцы». 9-го числа, в воскресенье, у нас премьера в «Зарядье» - Frozen. Мультфильм совместно с «Диснеем». «Холодное сердце».

Фомина:

- Это будет показ мультфильма и живой аккомпанемент?

Шиладжян:

- Да, да.

Фомина:

- Это потрясающие вещи, друзья. Если вы не знаете, сходите. Потому что в «Зарядье» сейчас стали практиковать такие вещи. Это правда классно. Стоит идти всей семьей, чтобы приучить и детей к классической музыке или к современной музыке, но в хорошем исполнении.

Шиладжян:

- Даже не то что приучить детей к классической музыке. Для того, чтобы приучить детей к хорошему звучанию. И чтобы у детей с детства, с раннего возраста не было отторжения концертного зала. Не было отторжения симфонического оркестра, непонимания. Мы делаем специально эти концерты для того, чтобы расширить свою слушательскую аудиторию, чтобы люди могли понять, что симфонический оркестр – это не только исполнение симфоний, классических произведений, каких-то фортепьянных или инструментальных концертов. Если в состоянии рок-группа сыграть, то представляете, какое звучание тех же самых известных рок-баллад звучит в исполнении большого симфонического оркестра. 24 ноября у нас был концерт в Доме музыки «Золотые хиты рока».Мы практикуем такие концерты. И дальше у нас в декабре, конечно же, у нас будет и «Штраус Гала» 23 декабря. Мы даже поставили еще один концерт, потому что два уже в этот день уже продано. Это 23 декабря в Доме музыки. Третий концерт сейчас в продаже. 25-го Christmas Gala с Фабио Мастранджело. И 29 декабря – «Новый год со звездами» в Доме музыки, ночной концерт.

Фомина:

- А еще говорят, что на симфонические оркестры сейчас мало ходит публика. Друзья, это неправда. И напомню, что хорошая музыка – она всегда повышает IQ. И с детьми особенно туда приятно и нужно ходить, друзья.

Шиладжян:

- И еще душевное состояние, конечно, нормализует.

Фомина:

- Так что лучшее средство от депрессии – это поход на концерт.

Шиладжян:

- И от усталости.

Фомина:

- И от усталости. Да, друзья. Ну, и я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю встречу третьей такой ударной композицией. Честно говоря…

Шиладжян:

- Ее можно даже не объявлять.

Фомина:

- Ее можно даже не объявлять, вы ее все сами узнаете.

Шиладжян:

- В исполнении Белинды Дэвидс.

Фомина:

- И я уверены, что вы все сейчас будете подпевать. А я напомню, что у нас сегодня в гостях были дорогие гости – Гаянэ Шиладжян, руководитель и генеральный продюсер симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и Белинда Дэвидс, певица из Соединенных Штатов Америки.