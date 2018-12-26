26 Дек. 11:05 2018-12-26T15:58:45+03:00

Москвичей попросили не наряжать елки в лесах и парках, а фанаты старой навигации метро смогут купить любимые указатели 00:00 00:00

Главные темы:

- На сколько можно влететь, если самовольно рубить елку в лесу.

- В Москве после новогодних праздников елку можно будет сдать на переработку.

- Москвичей попросили не наряжать елки в лесах и парках.

- Дело Хачатурян: оставят ли сестер-убийц под стражей или отпустят? Марии Хачатурян продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия до 28 марта 2019 года.

- Как 31 декабря будут работать магазины, канатная дорога и метро Москвы. Какие у вас планы на новогодние праздники?

- Фанаты старой навигации метро смогут купить любимые указатели.