Москвичей попросили не наряжать елки в лесах и парках, а фанаты старой навигации метро смогут купить любимые указатели
Обсуждаем главные новости столицы в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Москвичей попросили не наряжать елки в лесах и парках, а фанаты старой навигации метро смогут купить любимые указатели
Главные темы:
- На сколько можно влететь, если самовольно рубить елку в лесу.
- В Москве после новогодних праздников елку можно будет сдать на переработку.
- Москвичей попросили не наряжать елки в лесах и парках.
- Дело Хачатурян: оставят ли сестер-убийц под стражей или отпустят? Марии Хачатурян продлили меру пресечения в виде запрета на определенные действия до 28 марта 2019 года.
- Как 31 декабря будут работать магазины, канатная дорога и метро Москвы. Какие у вас планы на новогодние праздники?
- Фанаты старой навигации метро смогут купить любимые указатели.