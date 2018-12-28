Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка
Рассказываем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка
Главные темы:
- Вся правда о страховании туристов, выезжающих за границу.
- 17 детей с диагнозом дизентерия слегли после посещения столичного садика. Обеспокоенные взрослые считают, что эпидемию пытаются скрыть под банальным ОРВИ.
- Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка.