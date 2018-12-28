2018-12-28T14:25:12+03:00
Московские окна
Светлана ОЛИФИРОВАМихаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН

Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка

Рассказываем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»Рассказываем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Рассказываем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка

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Главные темы:

- Вся правда о страховании туристов, выезжающих за границу.

- 17 детей с диагнозом дизентерия слегли после посещения столичного садика. Обеспокоенные взрослые считают, что эпидемию пытаются скрыть под банальным ОРВИ.

- Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка.

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