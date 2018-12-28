28 Дек. 11:05 2018-12-28T14:25:12+03:00

Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка 00:00 00:00

Главные темы:

- Вся правда о страховании туристов, выезжающих за границу.

- 17 детей с диагнозом дизентерия слегли после посещения столичного садика. Обеспокоенные взрослые считают, что эпидемию пытаются скрыть под банальным ОРВИ.

- Что нам приготовил 2019 год: цены на ЖКХ, проезд в общественном транспорте, парковка.