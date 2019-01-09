2019-01-09T14:57:39+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВНаталья ВАРСЕГОВААлиса ТИТКО

Как в Москве встретили Новый год 2019: танцы на Красной площади, фейерверки и красочные шоу в парках

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Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Как в Москве встретили Новый год 2019: танцы на Красной площади, фейерверки и красочные шоу в парках

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Главные темы:

- Как в Москве встретили Новый год 2019: танцы на Красной площади, фейерверки и красочные шоу в парках.

- Повышение квартплаты и тарифов метро: жизнь москвичей подорожает после Нового года.

- В Москве после новогодних праздников ёлку можно сдать на переработку.

- Остатки оливье и кожура мандаринов переедут на загородные свалки и станут «бомбой замедленного действия».

- Погода в Москве 7 - 13 января: Ледяные иглы, алмазная пыль и мороз до -26 градусов.

- Корреспонденты "КП" сдали в полицию коммунальных мошенников.

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