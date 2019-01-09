Как в Москве встретили Новый год 2019: танцы на Красной площади, фейерверки и красочные шоу в парках
Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Как в Москве встретили Новый год 2019: танцы на Красной площади, фейерверки и красочные шоу в парках
Главные темы:
- Как в Москве встретили Новый год 2019: танцы на Красной площади, фейерверки и красочные шоу в парках.
- Повышение квартплаты и тарифов метро: жизнь москвичей подорожает после Нового года.
- В Москве после новогодних праздников ёлку можно сдать на переработку.
- Остатки оливье и кожура мандаринов переедут на загородные свалки и станут «бомбой замедленного действия».
- Погода в Москве 7 - 13 января: Ледяные иглы, алмазная пыль и мороз до -26 градусов.
- Корреспонденты "КП" сдали в полицию коммунальных мошенников.