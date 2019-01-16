16 Янв. 11:05 2019-01-16T15:06:50+03:00

В московских домах началась внеплановая проверка газа, а таксист спрыгнул на своей машине с эвакуатора 00:00 00:00

Главные темы:

- Стала известна причина подтопления в московском метро.

- В московских домах началась внеплановая проверка газа.

- Таксист спрыгнул на своей машине с эвакуатора. Что ему за это будет и стоит ли повторять такие трюки?

- Как оградить себя от опасных попутчиков в такси или бла-бла-каре.