В московских домах началась внеплановая проверка газа, а таксист спрыгнул на своей машине с эвакуатора
Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
В московских домах началась внеплановая проверка газа, а таксист спрыгнул на своей машине с эвакуатора
Главные темы:
- Стала известна причина подтопления в московском метро.
- В московских домах началась внеплановая проверка газа.
- Таксист спрыгнул на своей машине с эвакуатора. Что ему за это будет и стоит ли повторять такие трюки?
- Как оградить себя от опасных попутчиков в такси или бла-бла-каре.