Вот это глюк! Москвичка неделю получает счета за парковку, с которой давно уехала
Рассказываем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Вот это глюк! Москвичка неделю получает счета за парковку, с которой давно уехала
Главные темы:
- Морозы ударят по Москве 23 января. Как согреться в морозы, что можно пить на улице, а что нельзя и т.д.
- Вот это глюк! Москвичка неделю получает счета за парковку, с которой давно уехала.
- Заброшенный контактный зоопарк в Подмосковье: что мы там обнаружили.