2019-01-23T12:04:40+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯНПавел КЛОКОВ

Вот это глюк! Москвичка неделю получает счета за парковку, с которой давно уехала

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Рассказываем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Вот это глюк! Москвичка неделю получает счета за парковку, с которой давно уехала

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Главные темы:

- Морозы ударят по Москве 23 января. Как согреться в морозы, что можно пить на улице, а что нельзя и т.д.

- Вот это глюк! Москвичка неделю получает счета за парковку, с которой давно уехала.

- Заброшенный контактный зоопарк в Подмосковье: что мы там обнаружили.

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