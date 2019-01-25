Недовольные соседством с ребенком колясочником жители московской многоэтажки вырвали пандус в подъезде
Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Недовольные соседством с ребенком колясочником жители московской многоэтажки вырвали пандус в подъезде
Главные темы:
- Недовольные соседством с ребенком колясочником жители московской многоэтажки вырвали пандус в подъезде.
- В подмосковном Чехове поймали на взятках двух офицеров полиции: один уничтожил вещдоки, а другой «крышевал» бизнес. В деле могут появиться новые фигуранты.
- Участившиеся «захваты» московских квартирах. Задержана банда участковых.