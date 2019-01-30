2019-01-30T15:16:51+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВОлег АДАМОВИЧПавел КЛОКОВДина КАРПИЦКАЯ

В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто, а Кокорину поправят здоровье под стражей

Обсуждаем главные новости столицы в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости столицы в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости столицы в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто, а Кокорину поправят здоровье под стражей

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Главные темы:

- В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто.

- Реставраторы изуродовали горельефы на московском особняке XIX века.

- Кокорину поправят здоровье под стражей. Почему в СИЗО держат так долго? На содержание Кокорина и Мамаева государство уже потратило полмиллиона рублей.

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