30 Янв. 11:05 2019-01-30T15:16:51+03:00

В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто, а Кокорину поправят здоровье под стражей 00:00 00:00

Главные темы:

- В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто.

- Реставраторы изуродовали горельефы на московском особняке XIX века.

- Кокорину поправят здоровье под стражей. Почему в СИЗО держат так долго? На содержание Кокорина и Мамаева государство уже потратило полмиллиона рублей.