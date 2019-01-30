В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто, а Кокорину поправят здоровье под стражей
Обсуждаем главные новости столицы в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто, а Кокорину поправят здоровье под стражей
Главные темы:
- В центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто.
- Реставраторы изуродовали горельефы на московском особняке XIX века.
- Кокорину поправят здоровье под стражей. Почему в СИЗО держат так долго? На содержание Кокорина и Мамаева государство уже потратило полмиллиона рублей.