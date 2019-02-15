2019-02-15T13:47:24+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВПавел КЛОКОВАндрей ВДОВИН

Такси без правил: из-за чего 38-летний водитель уже две недели голодает возле офиса «Яндекса»

Такси без правилТакси без правил

Рассказываем новости, которые происходят в столице в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Такси без правил: из-за чего 38-летний водитель уже две недели голодает возле офиса «Яндекса»

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Главные темы:

- Ликсутов пригласил работать голодающего таксиста в «Мосгортранс», но тот отказался.

- “Матч века” в СИЗО: Мамаев сыграл в Бутырке.

- Завершение реконструкции стадиона “Динамо”.

- Рекордный снегодождь, гололед и долгая оттепель: Москву затянул аномальный февраль.

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Дина КАРПИЦКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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