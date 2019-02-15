Такси без правил: из-за чего 38-летний водитель уже две недели голодает возле офиса «Яндекса»
Рассказываем новости, которые происходят в столице в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Такси без правил: из-за чего 38-летний водитель уже две недели голодает возле офиса «Яндекса»
Главные темы:
- Ликсутов пригласил работать голодающего таксиста в «Мосгортранс», но тот отказался.
- “Матч века” в СИЗО: Мамаев сыграл в Бутырке.
- Завершение реконструкции стадиона “Динамо”.
- Рекордный снегодождь, гололед и долгая оттепель: Москву затянул аномальный февраль.