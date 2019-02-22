Мужчины мечтают о гаджетах и машинах, а получают пену для бритья и носки
Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Мужчины мечтают о гаджетах и машинах, а получают пену для бритья и носки
Главные темы:
- Убирать последствия московского снегопада на улицы Москвы вышло более 8 тыс. специализированной техники. А какая погода будет на выходных?
- Магазины-долгожители в Москве: фарфор, кофе и книги.
- На 23 февраля мужчинам в метро будут дарить носки, а парковки сделают бесплатными.
- На станции Маяковской откроют бесплатный барбершоп.
- Мужчины мечтают о гаджетах и машинах, а получают пену для бритья и носки.