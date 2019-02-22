2019-02-22T13:38:53+03:00
Московские окна
Оксана ФОМИНАМихаил АНТОНОВАлиса ТИТКО

Мужчины мечтают о гаджетах и машинах, а получают пену для бритья и носки

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Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Мужчины мечтают о гаджетах и машинах, а получают пену для бритья и носки

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Главные темы:

- Убирать последствия московского снегопада на улицы Москвы вышло более 8 тыс. специализированной техники. А какая погода будет на выходных?

- Магазины-долгожители в Москве: фарфор, кофе и книги.

- На 23 февраля мужчинам в метро будут дарить носки, а парковки сделают бесплатными.

- На станции Маяковской откроют бесплатный барбершоп.

- Мужчины мечтают о гаджетах и машинах, а получают пену для бритья и носки.

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