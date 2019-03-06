2019-03-06T12:31:18+03:00
Московские окна
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси»

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Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси»

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Главные темы:

- Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси».

- Авиааферисты продали липовых лицензий пилотов на 10 миллионов рублей.

- Комнаты без окон, тараканы и драки по выходным: как я жил с гастарбайтерами.

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