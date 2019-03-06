6 Март 11:03 2019-03-06T12:31:18+03:00

Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси» 00:00 00:00

Главные темы:

- Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси».

- Авиааферисты продали липовых лицензий пилотов на 10 миллионов рублей.

- Комнаты без окон, тараканы и драки по выходным: как я жил с гастарбайтерами.