Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси»
Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси»
Главные темы:
- Водители устроили хостел на колесах во дворах домов рядом с офисом «Яндекс. Такси».
- Авиааферисты продали липовых лицензий пилотов на 10 миллионов рублей.
- Комнаты без окон, тараканы и драки по выходным: как я жил с гастарбайтерами.