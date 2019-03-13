2019-03-13T14:09:40+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗА

«Нюхает еду и не проронила ни звука»: девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице

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Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

«Нюхает еду и не проронила ни звука»: девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице

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Главные темы:

- "Нюхает еду и не проронила ни звука": девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице.

- Теперь в Подмосковье. Полицейские нашли ещё одну пятилетнюю девочку-маугли.

- Минпромторг рассказал, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники.

- После облавы на рынках «Москва» и «Садовод» в полицию увезли несколько сотен мигрантов. Шерстить торговые точки начали после недавних этнических потасовок с ножами и пистолетами.

- Когда в Москву придет весна.

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