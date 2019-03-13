13 Март 11:03 2019-03-13T14:09:40+03:00

«Нюхает еду и не проронила ни звука»: девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице 00:00 00:00

Главные темы:

- "Нюхает еду и не проронила ни звука": девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице.

- Теперь в Подмосковье. Полицейские нашли ещё одну пятилетнюю девочку-маугли.

- Минпромторг рассказал, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники.

- После облавы на рынках «Москва» и «Садовод» в полицию увезли несколько сотен мигрантов. Шерстить торговые точки начали после недавних этнических потасовок с ножами и пистолетами.

- Когда в Москву придет весна.