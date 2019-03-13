«Нюхает еду и не проронила ни звука»: девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице
Обсуждаем главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»
«Нюхает еду и не проронила ни звука»: девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице
Главные темы:
- "Нюхает еду и не проронила ни звука": девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице.
- Теперь в Подмосковье. Полицейские нашли ещё одну пятилетнюю девочку-маугли.
- Минпромторг рассказал, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники.
- После облавы на рынках «Москва» и «Садовод» в полицию увезли несколько сотен мигрантов. Шерстить торговые точки начали после недавних этнических потасовок с ножами и пистолетами.
- Когда в Москву придет весна.