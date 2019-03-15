2019-03-15T14:04:16+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗА

Московские окна : Сергей Собянин - о зимней уборке города, платных парковках и современном райцентре в Новой Москве

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Михаил Антонов обсуждает главные столичные новости в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда»

Московские окна. Сергей Собянин - о зимней уборке города, платных парковках и современном райцентре в Новой Москве

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Главные темы:

- Сергей Собянин - о зимней уборке города, платных парковках и современном райцентре в Новой Москве.

- Как в СИЗО содержат маму девочки-маугли.

- Новая профессия - перевозчик животных: помощь хозяевам или прикрытие для контрабанды?

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