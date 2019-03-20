2019-03-20T12:50:48+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАлександр РОГОЗААнастасия ВАРДАНЯН

Московские окна : «Я хотел мальчиков и я их получил»: Репетитор из Москвы насиловал приемных сыновей

Михаил Антонов - с главными столичными новостямиМихаил Антонов - с главными столичными новостями

Михаил Антонов - с главными столичными новостями

«Я хотел мальчиков и я их получил»: Репетитор из Москвы насиловал приемных сыновей

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Главные темы:

- Когда весна придет в Москву окончательно: прогноз погоды на неделю.

- Для московских поликлиник вводится новый стандарт оказания медицинской помощи.

- Репетитор из Москвы насиловал приемных сыновей. 60-летний Сергей Воинцев сумел оформить опеку над двумя мальчиками будучи одиноким и официально безработным.

- В Москву вернулись грачи и скворцы, проснулись еноты-полоскуны и прилетели летучие мыши.

- За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро.

- После облав ФСБ “Комсомолка” провела день в“Садоводе”. Как там всё устроено? Подробности в репортаже Александра Рогозы.

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