2019-04-05T13:26:32+03:00
Московские окна
Светлана ОЛИФИРОВАМихаил АНТОНОВАлександр РОГОЗА

Московские окна : Перекрытие метро, слушания по проектам реновации и продление ареста Кокорину и Мамаеву

Михаил Антонов - с главными новостями столицыМихаил Антонов - с главными новостями столицы

Михаил Антонов - с главными новостями столицы

Перекрытие метро, слушания по проектам реновации и продление ареста Кокорину и Мамаеву

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Главные темы:

- Перекрытие участка Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве: Восемь станций закроют на вход.

- Старт публичных слушаний по проектам реновации в Москве: Шесть районов, картинки в 3D и единый информцентр.

- Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО еще на полгода. По-вашему, достаточно ли уже наказаны Кокорин с Мамаевым?

- На Садовнической работает кафе, которое называется «Сюси Пуси». Корреспондент «КП» не смог пройти мимо и выяснил, какие блюда в нем подают. А заодно пробежался и по другим заведениям со смешными и дурацкими названиями.

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