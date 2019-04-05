Московские окна : Перекрытие метро, слушания по проектам реновации и продление ареста Кокорину и Мамаеву
Михаил Антонов - с главными новостями столицы
Перекрытие метро, слушания по проектам реновации и продление ареста Кокорину и Мамаеву
Главные темы:
- Перекрытие участка Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве: Восемь станций закроют на вход.
- Старт публичных слушаний по проектам реновации в Москве: Шесть районов, картинки в 3D и единый информцентр.
- Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО еще на полгода. По-вашему, достаточно ли уже наказаны Кокорин с Мамаевым?
- На Садовнической работает кафе, которое называется «Сюси Пуси». Корреспондент «КП» не смог пройти мимо и выяснил, какие блюда в нем подают. А заодно пробежался и по другим заведениям со смешными и дурацкими названиями.