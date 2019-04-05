Московские окна : Перекрытие метро, слушания по проектам реновации и продление ареста Кокорину и Мамаеву

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-05T13:26:32+03:00

Перекрытие метро, слушания по проектам реновации и продление ареста Кокорину и Мамаеву 00:00 00:00

Главные темы:

- Перекрытие участка Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве: Восемь станций закроют на вход.

- Старт публичных слушаний по проектам реновации в Москве: Шесть районов, картинки в 3D и единый информцентр.

- Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО еще на полгода. По-вашему, достаточно ли уже наказаны Кокорин с Мамаевым?

- На Садовнической работает кафе, которое называется «Сюси Пуси». Корреспондент «КП» не смог пройти мимо и выяснил, какие блюда в нем подают. А заодно пробежался и по другим заведениям со смешными и дурацкими названиями.