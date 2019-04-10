Московские окна : Жительнице Мытищ, у которой изъяли четверых детей, придется пройти тест ДНК

10 Апр 11:03 2019-04-10T12:10:15+03:00

Жительнице Мытищ, у которой изъяли четверых детей, придется пройти тест ДНК 00:00 00:00

Главные темы:

- Москвичей то пугают снегом, то радуют аномальным теплом.

- Жительнице Мытищ, у которой изъяли четверых детей, придется пройти тест ДНК.

- Москвичи просят проложить маршрут для байкеров на Воробьевы горы в объезд жилых кварталов.

- Раньше срока: восемь станций фиолетовой линии метро уже открыли.

- В суде по делу Кокорина и Мамаева проблемы начались ещё до начала слушания. Перед тем как зайти в зал, спортсмены стояли в маленьком накуренном помещении. Они сказали, что для них это вредно.

- Жильцы бунтуют: каршеринг занимает все места во дворах. Как бороться?