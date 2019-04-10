Московские окна : Жительнице Мытищ, у которой изъяли четверых детей, придется пройти тест ДНК
Михаил Антонов - с главными новостями столицы
Жительнице Мытищ, у которой изъяли четверых детей, придется пройти тест ДНК
Главные темы:
- Москвичей то пугают снегом, то радуют аномальным теплом.
- Жительнице Мытищ, у которой изъяли четверых детей, придется пройти тест ДНК.
- Москвичи просят проложить маршрут для байкеров на Воробьевы горы в объезд жилых кварталов.
- Раньше срока: восемь станций фиолетовой линии метро уже открыли.
- В суде по делу Кокорина и Мамаева проблемы начались ещё до начала слушания. Перед тем как зайти в зал, спортсмены стояли в маленьком накуренном помещении. Они сказали, что для них это вредно.
- Жильцы бунтуют: каршеринг занимает все места во дворах. Как бороться?