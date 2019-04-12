2019-04-12T11:51:01+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Московские окна : Алабай покусал ребенка на детской площадке, МВД сократило перечень опасных пород собак, астрологи составили карту Москвы по знакам зодиака

Михаил Антонов и Анастасия Варданян - с главными столичными новостямиМихаил Антонов и Анастасия Варданян - с главными столичными новостями

Михаил Антонов и Анастасия Варданян - с главными столичными новостями

Алабай покусал ребенка на детской площадке, МВД сократило перечень опасных пород собак, астрологи составили карту Москвы по знакам зодиака

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Главные темы:

- В Подмосковье алабай покусал девятилетнего мальчика на детской площадке.

- МВД сократило перечень опасных пород собак.

- Где кому в столице жить хорошо. Астрологическая карта Москвы.

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