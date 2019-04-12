Московские окна : Алабай покусал ребенка на детской площадке, МВД сократило перечень опасных пород собак, астрологи составили карту Москвы по знакам зодиака
Михаил Антонов и Анастасия Варданян - с главными столичными новостями
Алабай покусал ребенка на детской площадке, МВД сократило перечень опасных пород собак, астрологи составили карту Москвы по знакам зодиака
Главные темы:
- В Подмосковье алабай покусал девятилетнего мальчика на детской площадке.
- МВД сократило перечень опасных пород собак.
- Где кому в столице жить хорошо. Астрологическая карта Москвы.