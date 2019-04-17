2019-04-17T13:46:45+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Московские окна : Внук экс-директора «АвтоВАЗа», убивший человека в ДТП, взял каршеринг под чужим аккаунтом

Михаил Антонов - с главными столичными новостямиМихаил Антонов - с главными столичными новостями

Михаил Антонов - с главными столичными новостями

Внук экс-директора «АвтоВАЗа», убивший человека в ДТП, взял каршеринг под чужим аккаунтом

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Главные темы:

- Внук экс-директора "АвтоВАЗа, убивший человека в ДТП, взял каршеринг под чужим аккаунтом.

- Москва начинает подготовку к новому отопительному сезону.

- Москвичей "обрадовали": со снегопадами пока не стоит прощаться.

- Атмосферное давление в центральных регионах страны приближается к рекордно высокому показателю.

- Зачем Москве так много дорожных знаков.

- У столичных птиц начался конфетно-букетный период.

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