Московские окна : Внук экс-директора «АвтоВАЗа», убивший человека в ДТП, взял каршеринг под чужим аккаунтом
Михаил Антонов - с главными столичными новостями
Внук экс-директора «АвтоВАЗа», убивший человека в ДТП, взял каршеринг под чужим аккаунтом
Главные темы:
- Внук экс-директора "АвтоВАЗа, убивший человека в ДТП, взял каршеринг под чужим аккаунтом.
- Москва начинает подготовку к новому отопительному сезону.
- Москвичей "обрадовали": со снегопадами пока не стоит прощаться.
- Атмосферное давление в центральных регионах страны приближается к рекордно высокому показателю.
- Зачем Москве так много дорожных знаков.
- У столичных птиц начался конфетно-букетный период.