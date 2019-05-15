2019-05-15T13:43:53+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Московские окна : Мигранты продолжают работать вчерную: что происходит на Хованском кладбище через три года после побоища

Михаил Антонов - с главными столичными новостямиМихаил Антонов - с главными столичными новостями

Михаил Антонов - с главными столичными новостями

Мигранты продолжают работать вчерную: что происходит на Хованском кладбище через три года после побоища

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Главные темы:

- Мигранты продолжают работать вчерную: что происходит на Хованском кладбище через три года после побоища. Корреспондент «КП» вернулся на аллеи, на которых делили ритуальный рынок самбисты и рабочие из Таджикистана.

- "Вентилятор воздушного шара затянул ее шарф и подбросил вверх как куклу": москвичка впала в кому во время путешествия по Турции.

- На москвичку оформили каршеринговый Merсedes, на котором сбили насмерть человека. Девушка даже не заводила в компании аккаунт, но брала в кредит телефон. Как защитить персональные данные?

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Московские окна

Тема: Московские окна : Алабай покусал ребенка на детской площадке, МВД сократило перечень опасных пород собак, астрологи составили карту Москвы по знакам зодиака

В студии: Михаил АНТОНОВ, Анастасия ВАРДАНЯН
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