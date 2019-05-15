Московские окна : Мигранты продолжают работать вчерную: что происходит на Хованском кладбище через три года после побоища

15 Май 11:03 2019-05-15T13:43:53+03:00

Мигранты продолжают работать вчерную: что происходит на Хованском кладбище через три года после побоища 00:00 00:00

Главные темы:

- Мигранты продолжают работать вчерную: что происходит на Хованском кладбище через три года после побоища. Корреспондент «КП» вернулся на аллеи, на которых делили ритуальный рынок самбисты и рабочие из Таджикистана.

- "Вентилятор воздушного шара затянул ее шарф и подбросил вверх как куклу": москвичка впала в кому во время путешествия по Турции.

- На москвичку оформили каршеринговый Merсedes, на котором сбили насмерть человека. Девушка даже не заводила в компании аккаунт, но брала в кредит телефон. Как защитить персональные данные?