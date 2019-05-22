Московские окна : Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она бросила дочку в больнице
Михаил Антонов - с главными столичными новостями
Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она бросила дочку в больнице
Главные темы:
- Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она бросила дочку в больнице.
- Покалечившуюся от воздушного шара в Турции туристку перевезли в Москву.
- Москвичи нашли новое применение парковочному месту. Они вынесли столы и стулья и организовали офис под открытым небом.
- Вот будет лето, поедем на дачу. Где, что и почем можно арендовать в Подмосковье?