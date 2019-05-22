Московские окна : Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она бросила дочку в больнице

22 Май 11:03 2019-05-22T23:07:23+03:00

Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она бросила дочку в больнице 00:00 00:00

Главные темы:

- Следователи настаивают, чтобы украинку привлекли к ответственности за то, что она бросила дочку в больнице.

- Покалечившуюся от воздушного шара в Турции туристку перевезли в Москву.

- Москвичи нашли новое применение парковочному месту. Они вынесли столы и стулья и организовали офис под открытым небом.

- Вот будет лето, поедем на дачу. Где, что и почем можно арендовать в Подмосковье?