2019-05-24T12:09:49+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Московские окна : Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов

Михаил Антонов - с главными столичными новостямиМихаил Антонов - с главными столичными новостями

Михаил Антонов - с главными столичными новостями

Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов

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Главные темы:

- Мосметро о сбое на серой ветке: "Завод-изготовитель заплатит штраф около 1,5 млн рублей".

- Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов.

- Почти три тысячи жителей Подмосковья сделали прививки от клещевого энцефалита.

- Вот это улов! Корреспондент "КП" проверил дно в московских водоёмах и нашёл много интересного.

- Десять зон для отдыха с купанием подготовят в Москве.

- Выходные в столице будут дождливыми.

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