Московские окна : Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов
Михаил Антонов - с главными столичными новостями
Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов
Главные темы:
- Мосметро о сбое на серой ветке: "Завод-изготовитель заплатит штраф около 1,5 млн рублей".
- Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов.
- Почти три тысячи жителей Подмосковья сделали прививки от клещевого энцефалита.
- Вот это улов! Корреспондент "КП" проверил дно в московских водоёмах и нашёл много интересного.
- Десять зон для отдыха с купанием подготовят в Москве.
- Выходные в столице будут дождливыми.