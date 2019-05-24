Московские окна : Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов

24 Май 11:03 2019-05-24T12:09:49+03:00

Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов 00:00 00:00

Главные темы:

- Мосметро о сбое на серой ветке: "Завод-изготовитель заплатит штраф около 1,5 млн рублей".

- Аптечная наркомания: рейд по столице с разоблачением фармацевтов.

- Почти три тысячи жителей Подмосковья сделали прививки от клещевого энцефалита.

- Вот это улов! Корреспондент "КП" проверил дно в московских водоёмах и нашёл много интересного.

- Десять зон для отдыха с купанием подготовят в Москве.

- Выходные в столице будут дождливыми.