2019-05-29T14:40:18+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВПавел КЛОКОВ

Московские окна : Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо, самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей

Михаил Антонов - с главными столичными новостямиМихаил Антонов - с главными столичными новостями

Михаил Антонов - с главными столичными новостями

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо, самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей

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Главные темы:

- Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо.

- Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве.

- Кто работает на российских стройках: Два украинца, киргиз, таджик и корреспондент «Комсомолки» вкалывали в коттеджном поселке.

- Чья клубника вкуснее: «КП» рассказывает, где в Москве купить самые спелые и свежие ягоды.

- В Подмосковье раньше срока пошли белые грибы и подберезовики.

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