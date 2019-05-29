Московские окна : Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо, самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей

29 Май 11:03 2019-05-29T14:40:18+03:00

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо, самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей 00:00 00:00

Главные темы:

- Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо.

- Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве.

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