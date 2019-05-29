Московские окна : Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо, самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей
Михаил Антонов - с главными столичными новостями
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо, самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей
Главные темы:
- Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо.
- Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве.
- Кто работает на российских стройках: Два украинца, киргиз, таджик и корреспондент «Комсомолки» вкалывали в коттеджном поселке.
- Чья клубника вкуснее: «КП» рассказывает, где в Москве купить самые спелые и свежие ягоды.
- В Подмосковье раньше срока пошли белые грибы и подберезовики.