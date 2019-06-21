Московские окна : Грозят ли жителям штрафы за отказ от раздельного сбора и куда денутся сортированные отходы: Новые правила вывоза мусора в Москве в 2020 году
Михаил Антонов - с главными столичными новостями
Грозят ли жителям штрафы за отказ от раздельного сбора и куда денутся сортированные отходы: Новые правила вывоза мусора в Москве в 2020 году
Главные темы:
- Новые правила вывоза мусора в Москве в 2020 году: Грозят ли жителям штрафы за отказ от раздельного сбора и куда денутся сортированные отходы.
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