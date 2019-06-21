Московские окна : Грозят ли жителям штрафы за отказ от раздельного сбора и куда денутся сортированные отходы: Новые правила вывоза мусора в Москве в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-21T14:44:19+03:00

Грозят ли жителям штрафы за отказ от раздельного сбора и куда денутся сортированные отходы: Новые правила вывоза мусора в Москве в 2020 году 00:00 00:00

Главные темы:

- Новые правила вывоза мусора в Москве в 2020 году: Грозят ли жителям штрафы за отказ от раздельного сбора и куда денутся сортированные отходы.

- Как музей под открытым небом превратился в «яму» для неформалов.

- Отец трех братьев-участников драки со спецназовцем ГРУ заявил в полицию о пропаже сына.

- Бонус! Прогноз погоды на выходные!