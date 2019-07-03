Месяц скрывавшийся от полиции армянин признался в убийстве спецназовца ГРУ, а археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей
Михаил Антонов - с главными столичными новостями
Месяц скрывавшийся от полиции армянин признался в убийстве спецназовца ГРУ, а археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей
Главные темы:
- В убийстве спецназовца ГРУ признался армянин, который уже месяц скрывается от полиции.
- Приглашали на работу и оставляли с долгами по полмиллиона.
- Археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей, которое спрятали от революции.