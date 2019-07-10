10 Июль 11:03 2019-07-10T13:33:15+03:00

Михаил Антонов и Анастасия Варданян - с главными столичными темами

Бесплатная диспансеризация в парках, новый участок трассы М11 от Клина до Твери и заполонившие Москву электросамокаты, моноколеса и сигвеи 00:00 00:00

Главные темы:

- Как я проходил бесплатную диспансеризацию в московском парке: репортаж нашего корреспондента.

- Открылся новый участок трассы М11 от Клина до Твери.

- Не пора ли приравнять к транспорту электросамокаты, моноколеса и сигвеи?

- «Между Булок» и «Слепая курица»: Самые странные московские вывески.

- Жители Черемушек сообщили о массовой гибели голубей.

- ЦОДД опубликовал список всех дорожных видеокамер Москвы.