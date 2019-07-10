Бесплатная диспансеризация в парках, новый участок трассы М11 от Клина до Твери и заполонившие Москву электросамокаты, моноколеса и сигвеи
Михаил Антонов и Анастасия Варданян - с главными столичными темами
Бесплатная диспансеризация в парках, новый участок трассы М11 от Клина до Твери и заполонившие Москву электросамокаты, моноколеса и сигвеи
Главные темы:
- Как я проходил бесплатную диспансеризацию в московском парке: репортаж нашего корреспондента.
- Открылся новый участок трассы М11 от Клина до Твери.
- Не пора ли приравнять к транспорту электросамокаты, моноколеса и сигвеи?
- «Между Булок» и «Слепая курица»: Самые странные московские вывески.
- Жители Черемушек сообщили о массовой гибели голубей.
- ЦОДД опубликовал список всех дорожных видеокамер Москвы.