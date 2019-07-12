2019-07-12T14:28:04+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Коммунальной катастрофы не случилось: Пожар на газопроводе ТЭЦ потушили в течении часа

Михаил Антонов - с главными столичными темами дняМихаил Антонов - с главными столичными темами дня

Михаил Антонов - с главными столичными темами дня

Коммунальной катастрофы не случилось: Пожар на газопроводе ТЭЦ потушили в течении часа

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Главные темы:

- «Достаточно было небольшой искры»: Эксперт рассказал о деталях взрыва газа у Северной ТЭЦ.

- Погода не порадует москвичей теплом на выходных.

- Прорабу Андрюшеньке, обобравшему пенсионерок на два миллиона рублей, дали семь лет колонии. Однако свою вину ремонтник так и не признал. И деньги не вернул.

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