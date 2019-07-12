СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-12T14:28:04+03:00

Коммунальной катастрофы не случилось: Пожар на газопроводе ТЭЦ потушили в течении часа 00:00 00:00

Главные темы:

- «Достаточно было небольшой искры»: Эксперт рассказал о деталях взрыва газа у Северной ТЭЦ.

- Погода не порадует москвичей теплом на выходных.

- Прорабу Андрюшеньке, обобравшему пенсионерок на два миллиона рублей, дали семь лет колонии. Однако свою вину ремонтник так и не признал. И деньги не вернул.