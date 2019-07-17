9 станций столичного метро закрыты на неделю. Перекрытия на красной ветке метро - коллапс или нет?
Михаил Антонов и Павел Клоков - с главными столичными темами
9 станций столичного метро закрыты на неделю. Перекрытия на красной ветке метро - коллапс или нет?
Главные темы:
- 9 станций столичного метро закрыты на неделю. Перекрытия на красной ветке метро - коллапс или нет?
- "Социальное" такси Москвы пустят на выделенные полосы.
- Мощи Петра и Февронии пробудут в Москве до выходных.
- Куда сходить - подскажет новое столичное приложение.