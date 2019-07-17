2019-07-17T12:57:55+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВПавел КЛОКОВ

9 станций столичного метро закрыты на неделю. Перекрытия на красной ветке метро - коллапс или нет?

Михаил Антонов и Павел Клоков - с главными столичными темамиМихаил Антонов и Павел Клоков - с главными столичными темами

Михаил Антонов и Павел Клоков - с главными столичными темами

9 станций столичного метро закрыты на неделю. Перекрытия на красной ветке метро - коллапс или нет?

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Главные темы:

- 9 станций столичного метро закрыты на неделю. Перекрытия на красной ветке метро - коллапс или нет?

- "Социальное" такси Москвы пустят на выделенные полосы.

- Мощи Петра и Февронии пробудут в Москве до выходных.

- Куда сходить - подскажет новое столичное приложение.

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