СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-20T18:23:52+03:00

Мобильный сервис «Подмосковные стройки». Как можно узнать все о стадиях строительства вашего дома, социальных и промышленных объектов 00:00 00:00

А.Челышев: Здравствуйте, друзья. У микрофона Антон Челышев. Поговорим о том, что происходит в столичном регионе, в Москве и Подмосковье. Для всех жителей Подмосковья заработал мобильный сервис «Подмосковные стройки», который работает на базе подмосковного приложения «Добродел». С помощью этого сервиса можно будет теперь легко узнать, как продвигается строительство жилых домов, социальных объектов, промышленных объектов. У этого сервиса есть большие перспективы развития, с его помощью можно будет разные задачи решать, очень удобная штука. Строительный рынок Подмосковья один из наиболее развитых в масштабах всей страны, поэтому легко представить, насколько это будет востребовано.

Насколько все это будет востребовано, и как все это будет работать, и работает уже сейчас, мы прямо сейчас обсудим с начальником Главгосстройнадзора Московской области Артуром Гарибяном. Артур Петросович, расскажите, что подтолкнуло к появлению этого сервиса? Рынок действительно огромный, все Подмосковье постоянно застраивается, дома вырастают, квартиры в них покупаются, люди хотят знать, как идет стройка того объекта, где они купили недвижимость. Это только потребность людей или есть еще какие-то цели у этого проекта?

А.Гарибян: Все на самом деле очень просто. Что подтолкнуло? Недостаточность информации у социума. Вы сказали, что создан мобильный сервис для жителей Подмосковья. Нет, на самом деле этот сервис работает для всех жителей страны. Когда мы осуществляем контроль и надзор, особенно за долевым строительством, мы же понимаем, что в Московскую область приезжают не только жители Подмосковья, но приезжают и жители Москвы, других регионов РФ. И именно эту цель мы преследовали тогда, когда реализовывали идею создания мобильного сервиса, мобильного приложения. Мы хотели максимально корректную и актуальную информацию довести до конечного потребителя, то есть до жителя РФ. Основной сегмент приобретателей жилья (если речь идет о жилье), это, конечно же, Москва (Москва на первом месте по приобретению жилья), поэтому, конечно же, этот сервис полезен для жителей Москвы. Они как никто приобретают жилье в Подмосковье. Это и какие-то квартиры, и другие объекты недвижимости. Поэтому, конечно же, основной посыл и то, что нас подтолкнуло на создание мобильного сервиса, - недостаточность корректной и актуальной информации у жителей страны, у жителей Подмосковья, у жителей московского региона.

А.Челышев: Тогда расскажите, в каком формате будет подаваться эта актуальная информация в приложении?

А.Гарибян: Здесь тоже на самом деле все просто. Ведь все гениальное, говорят, просто. Раньше мы всю информацию предоставляли на бумаге по запросу. Условно говоря, жителю Подмосковья или жителю другого региона, который хочет приобрести тот или иной объект капитального строительства или объект недвижимости в будущем, который создается на текущую дату принятия решения, не хватало информации о том, что это за объект, когда он будет создан, какие проблемы на текущий момент наблюдаются при создании данного объекта. И он нас, не побоюсь этого слова, заваливал бумажными запросами о том, что ему нужно было знать. И мы в бумаге ему отвечали. А мы ведь должны понимать, что бумажный ответ это, по сути, то или иного мнение отдельно взятого специалиста. И порой, к сожалению, учитывая то, что есть такое понятие, как человеческий фактор, мнение специалиста могло не совпадать с общим посылом и контекстом работы главного управления. И вот здесь была такая казуистика. Поэтому мы все это оцифровали, перевели все это в цифру на интерактивную площадку в мобильном сервисе. И теперь любой желающий может зайти туда и посмотреть все, что ему интересно.

Отвечая на ваш вопрос, что там сегодня у нас заложено. Это и социальные объекты, и жилье, безусловно. Мы планируем и дальше развивать этот сервис. Сейчас все очень прозрачно и удобно. Мы ушли от бумаги, ушли в цифру и подаем информацию абсолютно публично. Что от нас хочет житель? Именно публичности, открытости. Пожалуйста, смотрите, мы не скрываем ничего. Вот такой посыл.

А.Челышев: А в каком формате информация подается? Это карта…

А.Гарибян: Я опишу.

А.Челышев: Это в мобильном сервисе. Не пугать. Приложение существует давно, это «Добродел» подмосковный. На базе «Добродела» появился мобильный сервис «Подмосковные стройки».

А.Гарибян: Абсолютно верно. Да, мы действительно осознанно создавали мобильный сервис именно на платформе «Добродела». «Добродел», вы абсолютно правильно заметили, уже известен многим, особенно жителям Подмосковья, он работает достаточно корректно, исправно и хорошо. Поэтому мы не стали изобретать велосипед и расположили это на площадке «Добродела», таким образом, покрыли максимальный сегмент охвата.

Как это выглядит? Обычная интерактивная карта (сегодня этим никого не удивишь), на которой расположены все оцифрованные объекты подмосковных строек. Это 2,5 тысячи объектов. Вы правильно заметили, Московская область это самый градоактивный регион, по сути, в РФ. Поэтому 2,5 тысячи это тот пул объектов, которые отражают полную картину строек Подмосковья. Так вот, на интерактивной карте расположены 2,5 тыс. объектов (это и жилье, и социальные объекты), которые отмечены разным цветом. Здесь мы специально символично подошли к раскраске, мы сделали некий светофор: зеленым цветом обозначили те объекты, которые строятся в графике, то есть на них не наблюдаются какие-то просрочки. Желтым цветом мы отразили те объекты, которые отстают от графика от 2 до 6 месяцев. И красным цветом мы обозначили тот сегмент, который отстает от 6 месяцев и вовсе приостановлен. Синим цветом мы подкрасили социальные объекты. В дальнейшем мы планируем разместить на интерактивной площадке в том числе те социальные объекты, которые планируются к размещению в той или иной локации. Это очень важно.

Почему это важно? Потому что жители, которые приобретают жилье сегодня, особенно в рамках долевого строительства, безусловно, заинтересованы в том, чтобы понимать, а что же у них будет с точки зрения развития социальной инфраструктуры. И вот здесь мы им даем и эту информацию. Это опять та же самая открытость, о которой я говорил.

А.Челышев: Если говорить о социальных объектах, то указано ли в сервисе, за чей счет этот объект будет возводиться? Что я имею в виду? Если объект возводится за счет региона, то все могут быть уверены – он будет построен. Если он возводится за счет инвестора, то кто его знает, что с инвестором произойдет через год-два.

А.Гарибян: Данная информация о способах финансирования, конечно же, в этой системе не отражается. Но здесь надо быть уверенным, если государство сказало гражданину о том, что здесь будет построен объект, значит, решение, по сути, уже принято, и это заложено во всех нормативах, в том числе в ППТ, так называемых планировках территорий, в ГПЗУ (градостроительном плане) и т.д. То есть надо понимать, что этот объект будет. Если он уже засветился на интерактивной карте, этот объект будет построен.

А.Челышев: Это, что называется, меняет дело в лучшую сторону. Как часто будет обновляться информация в приложении? Понятно, что какие-то изменения происходят каждый день, но каждый ли день они будут вноситься?

А.Гарибян: Нет, к сожалению, не каждый день. Да это в принципе и не нужно делать. Мы это обсуждали, совещались по этому поводу, принимали осознанные решения по поводу обновлений информации. И пришли к выводу, что достаточно будет того, чтобы объекты, которые находятся в зеленой зоне, обновлялись раз в три недели, то есть актуальная информация предоставлялась именно раз в три недели. Те объекты, которые находятся в желтой зоне, обновлялись раз в две недели, а объекты социальной направленности обновляются раз в месяц. По сути, мы приурочили к среднему времени проведения плановых и внеплановых проверок.

А.Челышев: Если говорить об обновлении, то какого рода обновления будут – повысилась этажность, условно говоря, или приняты какие-то решения относительно объекта? О каких обновлениях может идти речь, если мы говорим об объектах, которые либо заморожены, либо сильно отстают от графика (может быть, судебные решения, действия судебных приставов и т.д.).

А.Гарибян: Вы сразу заговорили о проблемных объектах. Тогда начну именно с этого сегмента. Безусловно, те объекты, которые находятся в красной зоне, будут обновляться именно в этом контексте, в этой логике, то есть путем доведения информации о принятых решениях – какое решение нашло государство, нашла Московская область. Эта информация будет обновляться. Если эта информация не обновилась, то пока этот объект в статусе поиска решения. Если говорить о тех объектах, которые строятся у нас, то это, безусловно, и то, что вы сказали, какая степень готовности. Безусловно, человеку это интересно тоже. Там, кстати говоря, достаточно интересный, очень информативный, интерактивный ползунок, который свидетельствует о приросте строительной готовности в процентном соотношении, в том числе о наличии на текущий момент мониторинга рабочей силы, техники и других необходимых данных, которые, мы считаем, нужно указать. Кстати, здесь надо отметить, что мы подходим к каждому объекту универсально. Если мы видим, что этот объект пользуется определенным спросом в определенном сегменте информации, мы подадим эту информацию. То есть человек будет доволен этим. Кстати говоря, мы, таким образом, ушли от безумного количества бумажных запросов.

А.Челышев: Кстати, насколько уменьшилось это количество?

А.Гарибян: На порядок. Мы раньше получали тоннами бумажные запросы. С чем это было связано? Человек просто не знал, что около него строится, когда это будет закончено и т.д. А теперь он просто обладает всей необходимой информацией. Здесь я хочу сказать, что мы уже сегодня имеем ситуацию, при которой в избранные (такой функционал тоже реализован на площадке мобильного сервиса) добавлено более 1200 объектов.

А.Челышев: Артур Петросович, давайте продолжим о функционале этого сервиса. У нас в последнее время с подачи Центризбиркома все любят, чтобы на каких-то объектах были установлены камеры, в режиме реального времени за этим делом следить. Можно ли предположить, что такие камеры появятся на стройплощадках Подмосковья, и человек, который хочет узнать информацию, ему доставляет удовольствие, как строится его будущий дом, например.

А.Гарибян: Об этом можно говорить, и мы над этим очень пристально работаем. Тем не менее, сказать, что мы сегодня или завтра, или какие-то сроки обозначив, покроем весь пласт строящихся объектов камерами, - нет, скорее всего, так все-таки не будет. К сожалению, сегодня на федеральном уровне, на базе региональных законов нет какого-то норматива, который обязывает застройщиков в обязательном порядке установить камеру и транслировать все в онлайн-режиме. Но надо здесь отметить, что те объекты, которые строятся в рамках долевого строительства, застройщик, который строит этот объект, обязан размещать эту информацию, в том числе устанавливать камеры, размещать те или иные актуальные фотографии у себя на сайте. И здесь мы можем сказать о том, что можно отслеживать на сайте. Тем не менее, мы определенный пул этих объектов все равно хотим покрыть камерами видеонаблюдения. Мы над этим работаем.

А.Челышев: Раз мы заговорили о долевом строительстве, у нас с 1 июля строительная отрасль перешла на новые правила, на эскроу счета. Будет ли информация, касающаяся строительства жилых домов, отражать, по какому принципу он строится – по-старому или с применением эскроу счетов?

А.Гарибян: Антон, вы, что называется, меня застали врасплох. Скажу почему. Отвечаю прямо. Нет, не планировалось. Но прямо сейчас в голове родилась идея (и спасибо вам за подсказку) – давайте-ка мы это реализуем. По большому счету, это интересная вещь. Если сегодня мы умудримся (а мы это сделаем обязательно) и разместим эту информацию в нашем мобильном сервисе относительно того, каким образом строится объект, путем привлечения средств на счета эскроу либо по старой схеме, то это будет очень интересная информация для потребителя. Давайте так. Берем тайм-аут до конца года, я вам отчитаюсь о реализации. Спасибо за подсказку.

А.Челышев: Не то чтобы я долго над этим думал. Идея-то, что называется…

А.Гарибян: На поверхности. Да.

А.Челышев: На самом деле человеку главное – строится его дом или не строится, нежели по какому принципу он строится.

А.Гарибян: Безусловно, это очень важно покупателю, приобретателю. Но не менее важно человеку быть уверенным в том, что его сделка, к которой он собирается приступить или уже совершил, безопасна. Да, мы четко понимаем, что в мире нет ни одного процесса жизнедеятельности, который гарантирует 0% риска. Но с учетом того, что объект строится с использованием счетов эскроу, риски в данном случае, на мой взгляд, сведены к минимуму. Поэтому если мы эту информацию разместим, то это будет очень интересная история.

А.Челышев: Прекрасно. Тогда, учитывая, как цифровая система развивается, в том числе в Подмосковье, я думаю, в начале года обрадуем жителей региона.

А.Гарибян: Обязуюсь.

А.Челышев: Если опять будут говорить о нарушениях, которые, возможно, кем-то допущены, когда человек кликает на выбранный им объект, он увидит конкретные нарушения, которые допустил застройщик при реализации этого объекта?

А.Гарибян: Скорее всего, конкретное нарушение, вид этого нарушения он не увидит. Мы не преследовали цели загрузить этот сервис суперюридической терминологией или какими-то правовыми нормами, которые будут трудновосприимчивы для обывателя. Зачем это нужно? Человеку надо понимать, были ли нарушения, и устранены ли они на данном этапе производства строительных работ или нет. Вот эту информацию мы заложили. А в технику устранения, в сам процесс устранения, по сути, в саму нормативку мы, конечно же, не стали особо глубоко погружаться.

А.Челышев: Я сравниваю сервис «Стройки Подмосковья» с тем же суперсервисом, который в ноябре планируют запустить, в том числе в Подмосковье, по оформлению европротокола онлайн, за 15 минут. Сейчас этим занимаются ЦБ, страховщики и т.д. Они этот суперсервис хотят связать с сайтами всех страховых компаний, которые участвуют в этом процессе. А здесь имеет ли смысл передавать информацию, которая есть на сервисе «Подмосковные стройки», отдавать ее сайтам строительных компаний, для того чтобы они своим покупателям говорили: смотрите, у нас все хорошо, даже подмосковный сервис это отметил, Главгосстройнадзор Подмосковья за нами следит, и у нас все хорошо? Какой-то обмен линками и т.д.

А.Гарибян: Я понял, о чем вы говорите. Кстати говоря, обмен линками сегодня, по сути, у нас уже работает. В данном случае мы обмениваемся с такой площадкой, как ЦИАН (это общероссийский портал недвижимости). Мы первые его запустили, и до сих пор, к сожалению, никто из коллег из регионов это не подхватил, хотя это безумно востребованный продукт. Здесь я могу в виде ремарки сказать, что на текущую дату у нас уже фиксируется более 150 тыс. переходов по уникальной ссылке, которая расположена сегодня на площадке ЦИАН, на сайт Главного управления государственного строительного надзора. Что такое 150 тысяч? 150 тысяч потенциально спасенных приобретателей жилья, которые получили от нас вовремя актуальную, достоверную информацию, что у конкретного застройщика приобретать жилье ни в коем случае нельзя, ибо у него заблокирована регистрация договоров долевого участия.

А.Челышев: 150 тысяч. Если хотя бы треть из них купит в итоге квартиры, то вы можете смело какой-то процент от сделок требовать (шутка, конечно).

А.Гарибян: Вот такая у нас ситуация. Поэтому, говоря о том, насколько мы прозрачны в этой части, - мы прозрачны. Насколько нужно отдавать это застройщику, чтобы они располагали эту информацию у себя на сайте? Зачем дублировать? Мы, наоборот, широко разрекламировали, если можно так сказать, все эти объекты и уложили их на нашу электронную площадку в виде интерактивной карты. Зачем дублировать? Пожалуйста, люди, заходите, смотрите, мы вам дали такую возможность, и оценивайте все риски. Между прочим, важно. С этой же площадки можно почерпнуть информацию о том, возможно ли, нужно ли, заблокирована ли регистрация ДДУ тех или иных застройщиков, и по необходимости также перейти по ссылке путем одного клика на сайт Стройнадзора, где будет указано, что покупать нельзя, и почему покупать нельзя. Потому что следующий клик может быть адресован на страницу Арбитражного суда, который и заблокировал деньги. Так у нас сейчас это и работает, такая логика выстроена.

А.Челышев: Я поставил себя на место добросовестных строительных компаний, у которых все хорошо. Я бы на их месте отправлял всех потенциальных покупателей на этот сервис, чтобы сказать: ребята, не только мы говорим, что у нас все хорошо, вот, смотрите, контрольно-надзорный орган тоже говорит, что у нас все хорошо, поэтому заходите…

А.Гарибян: Абсолютно верно. И здесь мы не только проинформировали жителя, покупателя, мы стимулировали застройщика внедрить в свою деятельность элемент здравой конкуренции. Теперь он может абсолютно спокойно сравнивать себя с соседом, который строит соседний микрорайон, и задавать себе вопрос: почему он в зеленой а я в желтой, дай-ка я наверстаю. И, таким макаром (извините за такой сленг), мы, по сути, стимулируем застройщиков привести свою текущую деятельность в надлежащее состояние.

А.Челышев: Сленг абсолютно нормальный. Потому что ровно таким вот макаром покупатель будет делать выбор в пользу того или иного ЖК, при прочих равных, которые расположены на одной территории, с одинаковой транспортной доступностью. Расскажите, как можно будет искать объекты на этой карте?

А.Гарибян: Мы реализовали все доступные, возможные современные способы поиска. Во-первых, можно просто-напросто на интерактивной карте приблизить и найти свою локацию. Во-вторых, можно нажать на значок геолокации, и интерактивная карта перенесется именно в ту локацию, где расположен человек, который в руках держит этот гаджет, пользуется этим мобильным сервисом.

Конечно же, мы реализовали абсолютной информативный, очень простой поисковик. Там можно забить как название объекта, так и название застройщика, так и название ЖК, так и название локации, то есть того или иного муниципалитета. По этим поисковикам можно в принципе выискать абсолютно точно тот объект, который тебя интересует.

А.Челышев: Мы обещали рассказать о том, как с помощью сервиса «Подмосковные стройки» можно будет жаловаться на незаконные стройки, будут ли там обозначены стройки, признанные государством (вашей структурой, в частности) официально незаконными. Как это будет работать?

А.Гарибян: Мы действительно позаботились о том, чтобы у потребителя была возможность обжаловать незаконное строительство или подать нам обращение о проверке, насколько строительство ведется законно или незаконно. Это действительно заложено в концепцию развития мобильного сервиса. Работать это будет по простому сценарию. Любой гражданин, который использует мобильный сервис, усомнившись в том, что стройка происходит на законных основаниях, сможет, когда мы это докрутим чисто технически, перейти по определенной ссылке в этом же мобильном сервисе, получить информацию о том, что вокруг него за объекты расположены. И если вдруг по той или иной причине система не распознает тот объект, рядом с которым он стоит, значит, этот объект находится в зоне риска, значит, мы его не знаем, и он автоматически у нас перемещается в зону объектов, которые строятся незаконно. Все бывает в жизни. Есть человеческий фактор и т.д. Поэтому система предложит человеку заполнить элементарную интерактивную форму, предоставит ему возможность шаблонами заполнить необходимые поля – место расположения, добавить туда какие-то фотографии. Автоматически, после того как он нажмет подтверждение, эта шаблонная форма в виде сообщения прилетит в Главное управление государственного строительного надзора. И после этого у нас появляются все законные основания реагировать на это обращение, как на любое иное обращение, которое может подать житель, гражданин в любой форме, которая ему удобна. И тогда мы задействуем весь перечень тех административных и процессуальных процедур, которые предусмотрены законом. В данном случае, если действительно подтвердится наличие незаконного строительства, мы выходим с процессуальной проверкой, дальше мы привлекаем собственника земельного участка, которого мы тоже устанавливаем в ходе проведения этой процессуальной проверки, привлекаем его к административной ответственности. А далее направляем уведомление о выявлении самовольного строительства в порядке 222-й статьи Гражданского кодекса в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, получив наше уведомление, должны принять одно из двух законных решений – либо это решение о сносе, либо решение о приведении в соответствие. Таким образом будет работать мобильный сервис с помощь нам относительно выявления самовольных строений.

А.Челышев: И эти строения, которые будут признаны в итоге незаконными, получат соответствующий статус, соответствующий цвет, видимо, в сервисе…

А.Гарибян: Те объекты самовольного строительства, которые мы выявили, по которым принимаются решения, безусловно, они будут отражены на карте. Мы сейчас выбираем для них какой-то цветовой сегмент. Потому что человеку нужно понимать, может быть, нет смысла к нам обращаться, мы уже над ним работаем, а может быть, уже отработали всю схему, весь алгоритм по этой самоволке. Мы сейчас цветовой сегмент отрабатываем, будем понимать это ближе к запуску этой функции, потому что сегодня она еще недоступна для пользователей. Все это будет к концу года.

А.Челышев: Как сервис будет развиваться, какие еще услуги он предоставить аудитории? Как он сделает нам удобно?

А.Гарибян: Мы действительно говорим в будущем о многом, наверное, в виде такого анонса. Потому что сервис молодой. Но Москва же тоже не сразу строилась. И любой цифровой продукт, что коммерческий, что государственный, развивается поэтапно. Мы сейчас внедрили основной пласт этих возможностей. Конечно же, будем докручивать, будем реализовывать в дальнейшем и другие возможности, которые тоже будут очень полезны.

Среди прочих хотел бы анонсировать то, что мы на базе нашего мобильного сервиса к концу ноября реализуем и запустим в боевой режим применение AR-технологий.

А.Челышев: Что это такое?

А.Гарибян: Это так называемая дополненная реальность (от английского augmented reality ), позволяющая любому потребителю, просто активировав в приложении камеру своего мобильного устройства, навести свое мобильное устройство в зоне видимого обозрения на любой интересующий его строящийся объект и получить полную информацию относительно характеристики этого объекта. По сути, это будет отсыл именно к той информации, которая сегодня расположена у нас в мобильном сервисе, со всем функционалом – зеленая зона, желтая зона и т.д. Никто еще такой возможностью не воспользовался, мы будем здесь первопроходцами. Я только за то, чтобы коллеги из регионов это подхватывали, догоняли нас, и я очень хочу, чтобы наши идеи пользовались спросом в органах государственной власти. Потому что сегодня цифра это основа основ, цифровизация вспомогательных процессов контрольно-надзорной деятельности – это необходимость. Это высвобождает человекоресурс, в конце концов, и у нас есть теперь возможность заниматься насущными делами, в том числе бумажными, которых до сих пор хватает в контрольно-надзорной деятельности.

А.Челышев: Получается, теперь человек, который хочет купить квартиру в Подмосковье, сможет просто выезжать на дороги региона, объезжать новые ЖК и просто выбирать – как на ярмарку ехать.

А.Гарибян: Абсолютно верно. Просто активирует камеру мобильного телефона, направляет мобильный телефон на объект, который он видит собственными глазами, и мобильный телефон скажет, что это за объект, сославшись на карточку объекта, где полностью заложены все характеристики.

А.Челышев: За счет каких технологий это реализуется?

А.Гарибян: Я начал с этого. Это так называемые AR-технологии, позволяющие образовывать дополненную реальность. Сегодня, кстати, такие технологии применены в Гугл-картах, таких технологии внедряются в Яндекс-картах. И такие технологии в том числе применены в мобильной версии приложения Flightradar24. Flightradar, кстати, в этой части позволяет отследить не только воздушное судно путем применения камеры, а еще и получить полные летные характеристики. И здесь мы пойдем, по сути, по аналогии именно с этим приложением.

Если чисто с технической стороны подойти, то здесь учитывается геолокация объекта. Геолокация уже зашита в нашем мобильном сервисе. Конечно же, здесь задействован компас, который сегодня тоже прошит в софте мобильного устройства. Ну и камера, которая активирует и скрещивает все эти три направления. По этому принципу это будет работать, если без углубления в такие супертехнические детали, IT-детали, в которых я тоже не особо силен.

А.Челышев: Насколько я понимаю, это далеко не все перспективы развития сервиса «Подмосковные стройки». Опишите нам, что появится там в течение ближайшего года. Вообще к чему стремитесь, и как сервис будет и далее интегрироваться в цифровую экосистему Подмосковья?

А.Гарибян: Я здесь буду короток, потому что не все сразу я могу анонсировать. Мы сейчас ведем очень масштабную работу по этому поводу. Но точно могу сказать одно. Наша основная цель – максимально возможная интеграция со сторонними ресурсами. Мы, конечно же, хотим интегрироваться с такими площадками, которые позволят нам осуществлять контрольно-надзорную деятельность в области долевого строительства в эффективном режиме и не допускать появления новых обманутых дольщиков. Это же трагедия, это наследие наше, с этим надо бороться. Вот как с ЦИАНом (я уже приводил этот пример). Кстати, примерно такую же площадку мы запустили совместно со Сбербанком. И процесс интеграции площадок мобильного сервиса с площадками ЦИАН и Сбербанка и им подобными площадками, где есть информация или реклама недвижимости, - вот для нас основная цель, вот к этому мы стремимся. Потому что процесс интеграции поможет нам не допустить появления обманутых дольщиков. Это сегодня наша приоритетная задача. Сбербанк, кстати говоря (спасибо коллегам из Сбербанка), с удовольствием пошел нам навстречу при первом же нашем зове и реализовал с нами интересную модель, она уже сегодня доступна. На базе Сбербанка реализован портал domclick, который, как и ЦИАН, рекомендует к продаже недвижимость. Но Сбербанк в отличие от ЦИАНа, еще и аккредитовывает застройщика, который продает недвижимость. Не дай бог, застройщик окажется у нас в красной зоне, а Сбербанк этого не знает и выдаст льготный ипотечный кредит (а по сути, это инструмент некоего заманивания потребителя), у нас опять образуются обманутые дольщики. То есть, получается такая казуистика. Мы вроде как решаем те проблемы, которые нам достались по наследству, еще со времен царя Гороха, а с другой стороны, мы не можем себе позволить допустить появления новых обманутых дольщиков. Если мы это будем делать, то это мартышкин труд. И поэтому мы для себя поняли, что в цифре мы можем обеспечить максимально возможную для себя защиту.

А.Гарибян: Еще раз скажу напоследок. Скачивайте подмосковное приложение «Добродел», и на его базе можете пользоваться мобильным сервисом «Подмосковные стройки», на котором отражена сейчас почти вся (а в будущем будет абсолютно вся) информация по строящимся объектам. Речь идет и о жилых домах, и о социальных объектах, а в ближайшее время и об объектах промышленности, насколько я понимаю, на территории всего Подмосковья.

Спасибо вам большое, Артур Петросович.