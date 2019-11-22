2019-11-22T15:36:16+03:00
Афиша
Оксана ФОМИНАМихаил АНТОНОВ

Идем на «Апельсины и лимоны» в театр имени Пушкина, в «Гайд Парк» в Институте иностранных языков, на «Лебединое озеро» в Аптекарский огород и на открытие зимних сезонов в парках Москвы

Куда пойти в Москве в выходные, рассказывает наш гид по отдыху и развлечениям Оксана Фомина.Куда пойти в Москве в выходные, рассказывает наш гид по отдыху и развлечениям Оксана Фомина.

Куда пойти в Москве в выходные, рассказывает наш гид по отдыху и развлечениям Оксана Фомина

Идем на «Апельсины и лимоны» в театр имени Пушкина, в «Гайд Парк» в Институте иностранных языков, на «Лебединое озеро» в Аптекарский огород и на открытие зимних сезонов в парках Москвы

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15 Ноября 2019 6:55 - 7:02

Афиша

Тема: Выставка «Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914» в Еврейском музее, концерт Гарика Сукачева, день рождения Деда Мороза, фестиваль «Янтарный уикенд» в Калининграде

В студии: Оксана ФОМИНА
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