Идем на «Апельсины и лимоны» в театр имени Пушкина, в «Гайд Парк» в Институте иностранных языков, на «Лебединое озеро» в Аптекарский огород и на открытие зимних сезонов в парках Москвы
Куда пойти в Москве в выходные, рассказывает наш гид по отдыху и развлечениям Оксана Фомина.
Куда пойти в Москве в выходные, рассказывает наш гид по отдыху и развлечениям Оксана Фомина
Идем на «Апельсины и лимоны» в театр имени Пушкина, в «Гайд Парк» в Институте иностранных языков, на «Лебединое озеро» в Аптекарский огород и на открытие зимних сезонов в парках Москвы
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