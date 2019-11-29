2019-11-29T18:47:43+03:00
Московские окна

Сеть 5G протестировали в Лужниках во время матча, собравшего более 65 000 болельщиков

Во время тестирования в сети 5G от Билайна максимальная скорость на одного абонента составила 3,3 Гбит/сек. Это просто мечта!Во время тестирования в сети 5G от Билайна максимальная скорость на одного абонента составила 3,3 Гбит/сек. Это просто мечта!

Максимальная скорость на одного абонента в сети Билайн составила 3,3 Гбит/сек!

Сеть 5G протестировали в Лужниках во время матча, собравшего более 65 000 болельщиков

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Жизнь современного москвича невозможно представить без мобильного телефона и других гаджетов. По пути из дома в офис миллионы людей успевают отправить письма деловым партнерам, монтируют презентации, ну или общаются с родителям по видеосвязи. И все эти процессы просто невозможны без качественного скоростного интернета. Сколько раз он подводил в самый нужный момент? На этот вопрос абоненты Билайна, скорее всего, ответят: «Нисколько».

По данным Роскомнадзора, по итогам десяти месяцев это года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов.

Такой рост - результат реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети «Москва СуперСити». На сегодняшний день сеть 4G обновлена более чем на 95%. Емкость, а также скорость мобильного интернета в разных районах столицы выросла в 2-3 раза.

Но и это еще не все. В Москву приходит, а точнее уже пришел 5G от Билайна. Только представьте, максимальная скорость на одного абонента - 3,3 Гбит/сек. Это просто мечта.

Тестовая зона сейчас доступна в Лужниках. Место выбрали неслучайно. Именно на этой площадке проходят массовые спортивные соревнования международного масштаба. В такие дни наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Но 5G с задачами справляется на твердую пятерку!

Первое испытание пилотной сети 5G прошло в октябре, когда встречались футбольные сборные России и Шотландии. Сотрудники спортивной арены использовали 5G-смартфоны и 5G-роутеры для оптимального распределения потоков болельщиков и обеспечения безопасности мероприятия.

Во время победоносного матча (а наши выиграли 4:0), собравшего в Лужниках более 65 000 болельщиков, сеть Билайн уверенно выдержала многократное увеличение нагрузки. Через экспериментальный пропускной пункт, на котором использовалась 5G, прошли 42 тысячи человек. Связь нового поколения позволила в условиях высокой нагрузки, в режиме реального времени регулировать поток без сбоев и промедлений. Как результат - отсутствие длинных очередей и столпотворения. А их наличие, согласитесь, останавливает от посещения массовых мероприятий многих любителей спортивных событий.

В планах Билайна расширение зоны 5G - и мы об этом обязательно расскажем!

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