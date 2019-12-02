2019-12-02T17:10:31+03:00
Московские окна

Российские хирурги с помощью интернета 5G провели две операции

Операция проводилась малотравматичными методами и изображение с лапароскопа передавалось по сети 5G.Операция проводилась малотравматичными методами и изображение с лапароскопа передавалось по сети 5G.

С помощью высокоскоростного интернета от Билайн удалось вывести изображение для проведения удаленной консультации

Российские хирурги с помощью интернета 5G провели две операции

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М. Антонов:

- Какая связь между оператором и операционной? Оказалось, прямая и хорошая. В России продолжают развивать 5G сеть. Это следующее поколение после 3 и 4G. И тестируют эти сети не на банальной сотовой связи, а пошли дальше. Теперь у нас проводят беспроводные медицинские операции. Валентин Алфимов расскажет подробности прямо сейчас.

В. Алфимов:

- Высокие технологии стоят на страже нашего с вами здоровья. Это недалекое будущее, что наглядно продемонстрировал Билайн с помощью 5G сети. В режиме онлайн было проведено две операции с удаленной консультацией. Хирурги работали в режиме консилиума. По словам управляющего делами Российского общества хирургов Михаила Таривердиева, идея операции на расстоянии возникла уже давно, но раньше не было технической возможности ее осуществить.

М. Таривердиев:

- До недавнего времени это было невозможно. Потому что задержка, которую дает сигнал, получается иногда и секунда, и полсекунды. Это совершенно недостаточно для того, чтобы надежно передавать движение хирурга на другие точки.

В. Алфимов:

- В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра «Сколково» Билайн и Huawei открыли тестовую зону сети 5G. В удаленном консилиуме также участвовали экспертно-консультативный центр Российского общества хирургов на базе больницы Центросоюза и Рязанский государственный медицинский университет. Генеральный директор операторского бизнеса Huawei в России Чжао Лэй отметил, что такие технологии меняют не только нашу жизнь, но и общество в целом.

Чжао Лэй:

- Хотел выразить благодарность Билайн, который очень энергичный, молодой оператор, который берет на себя много ответственности на постройку 5G сети и продемонстрировать эти услуги в нашей жизни. Мы всегда говорим, что 4G меняет нашу жизнь, а 5G будет менять наше общество. И я надеюсь, что мы будем вместе продвигать в разные отрасли 5G, новый бизнес-кейс совместно с разными отраслями.

Использование новейших технологий меняет нашу жизнь, наше общество.

Использование новейших технологий меняет нашу жизнь, наше общество.

В. Алфимов:

- Кстати, первым пациентом стал топ-менеджер Билайна Джордж Хелт. Ему извлекали из руки NFC чип. Вторая операция куда сложнее, это было удаление раковой опухоли. Она проводилась с использованием лапароскопа с камерой высокого разрешения. А вот он был подключен к 5G сети. А еще был анестезиологический пульт, несколько камер и мультимедийная белая доска Huawei 5G для обмена экспертными мнениями всеми сторонами консилиума в режиме реального времени.

«Две успешные операции в очередной раз доказывают, что самые новые технологии можно внедрять в жизнь уже сейчас», - говорит генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василий Лацанич.

В. Лацанич:

- Этот пример показывает прекрасное качество связи, прекрасные скорости, прекрасную четкость картинки. И многие из вас зададут вопрос: а почему нельзя использовать какие-то другие технологии для данной связи? Конечно, можно обвязать операционную кабелями, конечно, можно проложить толстый кабель между операционной и между данным помещением, все это возможно, все эти действия с мониторингом. Но вдумайтесь, возможно ли это сделать тогда, когда кабеля рядом нет? Возможно ли это сделать тогда, когда кабель мешает в операционной? Скорее нет. И вот этот кейс, который мы представляем сегодня, основан на том, что мы с вами легко перешли с кабелей на радио. Так же и другие технологии, другие индустрии, и медицина в частности, перейдет с кабелей на радио. Мы должны этому способствовать, мы должны это готовить.

Операция прошла нормально, пациент чувствует себя хорошо.

Операция прошла нормально, пациент чувствует себя хорошо.

В. Алфимов:

- Отмечу, что это не первый опыт использования 5G от Билайн, сети нового поколения уже тестировались и в «Лужниках» на матчах сборной России, и на «Формуле-1», на Гран-при России в Сочи. Опыт признан удачным. Теперь и в Москве идет масштабная модернизация сети, уже возросла емкость, увеличилась площадь непрерывного покрытия. И даже несмотря на то, что трафик в сети LTE Билайн вырос больше, чем в два раза, на те же порядки увеличились и скорости. Обновленная сеть готовится к развертыванию 5G.

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