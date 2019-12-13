13 Дек. 11:35 2019-12-13T20:11:21+03:00

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Названы лучшие по качеству связи и скорости мобильного интернета сотовые операторы 00:00 00:00

М.Антонов:

- Близится конец года и это значит, что пора подводить итоги. Итоги подводят в мире политики, экономики, шоубизнеса и в мире технологий. В разряд последнего, конечно же, входит такой немаловажный атрибут нашей современной жизни, как мобильная связь. О том, как прошел 2019 год для сотовых операторов столицы, расскажет мой коллега и ведущий программы «Инспектор гаджетов» Александр Тагиров.

А. Тагиров:

- Все правильно, 2019 год подходит к концу и мы стремительно влетаем в 20-ый. Тем временем, информационно-аналитическое агентство TelecomDaily завершило свое ежегодное исследование качества услуг голосовой связи и передачи данных в сотовых сетях, которые работают на территории Москвы и ее области. Так вот, в связи с этим у меня для вас хорошие новости - качество связи, определенно, улучшилось. Но давайте обо все по-порядку.

В течение более чем трех недель эксперты проводили тест-драйв услуг голосовой связи и мобильного доступа в интернет в столице и ее области. Замеры проводились с помощью специализированного оборудования, которое обеспечивает максимальную точность результатов. Итог таков - в 2019 году качество голосовой связи улучшилось на 10%, а средние скорости в столице выросли более чем на 40%. Измерение услуги голосовой связи показало, что все операторы обеспечивают единый высокий уровень качества. По коэффициенту качества речи первое место здесь занимает «Билайн». По скорости соединения в Москве лидирует «МегаФон», на втором месте — «Билайн», далее - Tele2 и МТС.

О том, как «полосатому» оператору удается занимать лидирующие позиции, мне рассказал исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Алексей Левченко:

- Москва – ключевой регион для нашего бизнеса, но для нас это еще и особенный город, именно здесь родился наш бренд. И здесь мы реализуем самый масштабный проект в истории компании по модернизации инфраструктуры – Москва #Суперсити. На текущий момент мы уже обновили свою сеть в Москве на 96%. В результате возросла емкость сети и площадь непрерывного покрытия, что позволяет нам при более чем двухкратном росте трафика в сети LTE увеличить скорости доступа в интернет в 2-3 раза, а также обеспечить стабильность и непрерывность работы наших сервисов.

А. Тагиров:

- Кстати, об интернете! Стабильность - залог успеха. Ведь так говорят? Так вот, по показателю стабильности передачи данных среди мобильной четверки также лидирует Билайн. Это, кстати, касается не только Москвы, но и области. Поэтому можно сказать смело - новогоднее настроение в этом году у нас никто не украдет. Начинайте загружать на свои смартфоны зимние трэки Фрэнка Синатры, Аббы или Энди Уильямса, отправляйте в мессенджеры открытки своим близки и начинайте уже думать о своих планах на новый 20-ый год! Алексей Левченко, например, уже успел рассказать мне, чем Билайн будет заниматься в следующем году:

- В 2020 году мы продолжим масштабную компанию и сфокусируем усилия на адресных проектах – автодорогах, метрополитене, коттеджных поселках, аэропортах, вокзалах, торговых центрах и в других популярных и социально значимых объектах столицы.

А. Тагиров:

- Планы, конечно, грандиозные. Здесь главное - набрать темп и не останавливаться. Но, как мы видим, в Москве с этим все хорошо. Подводя итоги, отмечу, что в уходящем году большая часть трафика проходила через сети четвертого поколения, то есть технология LTE является основной. Но главным результатом является то, что столица продолжила занимать первое место в общероссийском рейтинге скоростей. На этом у меня все, с вами был любитель высоких технологий Александр Тагиров. Всем хай-тек пока и да прибудут с вами мобильные технологии!