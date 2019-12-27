2019-12-27T18:47:47+03:00
Московские окна

Топ самых необычных и труднодоступных мест, откуда можно позвонить по мобильному телефону

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Полуостров Ямал, вершины гор и подземелье - где уже сейчас берет сотовая связь в России

Топ самых необычных и труднодоступных мест, откуда можно позвонить по мобильному телефону

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Близится Новый год - еще каких-то 4 дня и мы шагнем в новое десятилетие. Настало время поздравить своих друзей, близких - всех тех, кто был рядом и поддерживал нам все это время. И поможет нам в этом, конечно, мобильная связь, которая не стоит на месте и развивается вместе с нами. Всего пару нажатий на экране смартфона и вы на связи с самыми труднодоступными уголками Земли!

На протяжении всей своей истории человечество испытывало острую необходимость в средствах быстрой передачи информации на большие расстояния. На заре цивилизации для этого использовались различные примитивные способы – сигнальные костры, барабаны, почтовые голуби и прочие средства, которые сейчас нам кажутся смешными. За последние 30 лет технологии настолько скакнули вперед, что едва ли мы можем представить современную жизнь без мобильной связи. Таксофоны, телеграммы, почта, открытки, такси, магазины, банки и еще сотни полезных вещей уменьшились до невообразимых размеров и поселились в наших смартфонах. Что ждет нас дальше? Вообразить сложно, но я жду этого с нетерпением.

Масштабы можно понять на примере одного лишь мобильного оператора. Например, Билайн в этом году проводит масштабную модернизацию сети в столице и на текущий момент заменил более 96% базовых станций на современное оборудование. В результате, увеличилась скорость мобильного интернета, расширилось покрытие, значительно улучшились показатели стабильности передачи данных. Конечно, все это не осталось незамеченным - по итогам 10-ти месячной непрерывной работы небезызвестный Роскомнадзор признал полосатого оператора лидером по росту сети 4G. Если говорить коротко, на данный момент сетью LTE покрыто 85% территории России. И я вам скажу, что это не только города и поселки, но порой очень и очень труднодоступные места. Я пообщался с представителями Билайна и узнал о самых недоступных зонах, в которых оператор обеспечил бесперебойную работу мобильной связи. Итак, вот топ экстремальных мест, где абоненты Билайна могут чувствовать себя не оторванными от внешнего мира.

Итак, представьте. Полуостров Ямал, вахтовый поселок Сабетта. Холодные вьюги и бескрайние снежные просторы. Вечная мерзлота и ветер, пробирающий до самых костей. Кажется, никакой связи тут и быть не может! Но я вас обрадую, здесь находится самая северная базовая станция Билайна. Так что, если будете там на выходных, пришлите мне новогоднюю открытку!

А теперь перенесемся в места немного потеплее - к грузинской границе. Там на высоте 2100 метров над уровнем моря расположена базовая станция, при строительстве которой была использована... ослиная упряжка. Да-да, вы не ослышались. При строительстве оборудование подвозили на ослах, которые были любезно предоставлены местными жителями и администрацией села. А все потому, что дорог тут нет, а до ближайшего крупного города - 250 км.

Похоже, что на этом инженеры Билайна решили не останавливаться. “Связь на земле - это слишком просто, поэтому давайте заберемся поглубже” - подумали они и поставили станцию на глубине 24 метров под землей. Это чудо инженерной мысли находится в Свердловской области на нижних уровнях обогатительного комбината и работает специально для его сотрудников.

Помимо этого станции Билайна есть на воде, под водой, в ледяных пещерах, на космодромах, объектах Юнеско... и много где еще. В общем, масштаб действительно поражает. Еще совсем немного и, кажется, звонить можно будет на Альфа-центавру. Например, чтобы поздравить кого-нибудь с наступающим Новым Годом.

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