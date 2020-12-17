Руби ее, зеленую, под самый корешок: Куда ехать за елкой в Московскую область

С 18 по 30 декабря жителям столичного региона предлагают новогоднее приключение. Можно срубить праздничное дерево своими руками. Ехать рекомендуют всей семьей: обязательно захватить детей, ведь они больше нашего ждут праздника. Фото: Shutterstock

С 18 по 30 декабря жителям столичного региона предлагают новогоднее приключение. Можно срубить праздничное дерево своими руками. Ехать рекомендуют всей семьей: обязательно захватить детей, ведь они больше нашего ждут праздника. Раньше на акцию приходили Дед Мороз и Снегурочка, водили хороводы, устраивали ярмарку. В этом году Дед Ковид всех распугал, поэтому без массовых гуляний.

— Деревья под рубку специально выращены для этих целей на новогодних плантациях. Стоимость вполне демократичная. Например, самый популярный размер от 1 метра до 1,5 метров, обойдется в 300 рублей. Двухметровую ель можно приобрести за 700 рублей. А если Вы любите миниатюрный формат и ограничены в месте установки елки, то деревце до полуметра можно купить всего за 30 рублей, — рассказала председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Топор в питомнике выдают. Сначала рубите, затем эксперт оценивает ель, исходя из высоты. Можно срубить несколько и привести друзьям и близким подарок. Дерево бесплатно упакуют в сетку, чтобы ветви не обломались и обматают бечевкой.

В прошлом году, по официальным данным, жители столичного региона купили около 1000 деревьев по этой акции. Однако на полях можно видеть десятки тысяч елей. Куда их? По весне подмосковные питомники сеют новые ели и сосны. Через пару лет деревца подрастают, их выкапывают и используют для компенсационных высадок: где-то лес пострадал от пожара, где-то была стройка и т.д. На перепродажу частникам также отдают, но лишь малую долю.

Сколько стоит

Куда ехать

Дмитровский питомник — г. Дмитров, ул. Сосновая, 1. Для справок: 8 (916) 477-89-58 (инженер Галина Хренова).

Сергиево-Посадский питомник— п. Лесхоза, 10а. Для справок 8 (915) 072-50-86 (инженер Анна Новикова).

Оба работают с 10:00 до 16:00, без выходных.

Кстати

Если без спроса

В лучшем случае отделаетесь административным штрафом. За незаконную рубку леса наказывают на 4000 рублей. Это если деревце небольшое и экспертиза оценит его дешевле 5000 рублей. Цену дерева также придется вернуть в бюджет. Если же ущерб окажется больше, тогда это будут расценивать как уголовное преступление. В этом случае штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет колонии.

Что почем

Конечно, большинство елки покупает — вот средние цены в Москве на декабрь 2020 года.

Живая русская ель 2 м (доставка) — 2300 руб.

Живая датская ель 2 м (доставка) — 10 000 руб.

Европейская ель в горшке 1,5 м (доставка) - 10 000 руб.

На елочном базаре - от 700 руб./м (данные 2019 года)

Искусственная елка 1,2 м в супермаркете - 1500 руб.

Качественная искусственная елка 2 м - 12 000 руб.

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