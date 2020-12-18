Покупателями квартир в Новой Москве чаще становятся жители столицы

Сегодня 63 процента покупателей квартир в Новой Москве - это москвичи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Новый год - в Новую Москву! Одним нравится отдыхать в местных парках, другие приезжают по делам в Троицк или в гости в соседний дачный поселок. А еще немало среди москвичей тех, кто перебирается сюда жить и работать. Несмотря на пандемию, интерес горожан к жилью на присоединенных территориях не снижается.

«Сегодня 63 процента покупателей квартир в Новой Москве это москвичи, - сообщил на пресс-конференции в Информационном центре правительства столицы руководитель городского Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. - Проекты жилых кварталов становятся все интереснее по архитектуре и комфортнее по благоустройству. Все больше дворов без машин. Есть жилье и малоэтажное, и высотки, и таунхаусы. Да и цены привлекательные - от 70 до 150 тысяч рублей за квадрат.

По его словам, город вкладывается в инфраструктуру и дороги Новой Москвы. За этим подтягиваются инвестиции. На каждый 1 рубль бюджетного финансирования приходятся 3 рубля внебюджетных вложений. Огромная территория двух округов развивается комплексно с единой транспортной системой, социалкой, жильем, рабочими местами, точками роста.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - «БАЧУРИНСКАЯ»

Добираться до Новой Москвы с каждым годом все быстрее и удобнее. На МЦД открыли станцию «Мичуринец». Кроме того, запустили участок автодороги с выездом из микрорайона Московский. Восемь станций метро уже принимают пассажиров. Сейчас строятся еще три станции Троицкой ветки - «Славянский мир», «Мамыри» и «Бачуринская».

Для жителей создаются не только новые маршруты, но и новые рабочие места. Сегодня их уже 255 тысяч, до присоединения было 84 тысячи. В Прокшине в ближайшие годы откроется многофункциональный комплекс с горнолыжным склоном, торговыми и офисными площадями, в котором будет около 10 тысяч рабочих мест. Инвесторы и застройщики могут рассчитывать на льготы за их создание.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Поселения Новой Москвы обеспечивают газом и чистой водой. Сегодня строятся магистральные газопроводы и водоводы, например, участок от Троицка до Щербинки, а также очистные сооружения в Южном Бутове.

«Мы планируем продолжить развитие инженерной и социальной инфраструктуры в 2021 году с учетом интересов всех жителей, - отметил Владимир Жидкин. - В ближайшие годы в Троицке появится самая крупная школа в Новой Москве на 2100 мест. Мы уже начинаем ее строить».

По его словам, к действующим 19 паркам скоро добавятся еще семь. Всего в Новой Москве появится 86 парков, как небольшие между жилыми домами, так и крупные, объединяющие несколько поселений.