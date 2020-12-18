В Подмосковье учредили премию для журналистов и блогеров «Медиана»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв учредил премию для журналистов и блогеров «Медиана».

Журналисты и блогеры, рассказывающие о Подмосковье, смогут побороться за новую (и очень солидную во всех смыслах) премию «Медиана». Этот творческий конкурс, который станет ежегодным, учрежден по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Какие работы принимаются на конкурс? Это могут быть статьи в газетах или журналах, материалы в интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты. Главное условие - все они должны быть связаны с Московской областью и размещены в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах или в соцсетях с 1 января по 30 ноября 2020 года.

- В начале следующего года мы уже в 30-й раз будем отмечать День российской печати. В преддверии этого события в Подмосковье стартует премия губернатора, которая призвана выделить лучших журналистов, интернет-блогеров, пишущих о регионе, - рассказывает министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина. - Экспертный совет возглавит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Приглашаем всех авторов, неравнодушных к нашему Подмосковью, принять участие в этом интересном конкурсе.

Прием заявок стартовал 1 декабря и сейчас идет полным ходом. Журналисты, блогеры и редакторы имеют возможность прислать заявку до 15 января. Затем с 16 января по 14 февраля конкурсное жюри определит 15 победителей. Основные критерии оценки работ - социальная значимость материала, актуальность темы и глубина ее раскрытия. При этом, конечно же, будут учитываться профессиональный уровень самого автора и насколько достоверна изложенная информация.

В состав экспертного совета премии «Медиана» войдут журналисты и руководители ведущих российских СМИ.

- Приветствую идею губернатора о создании подобного конкурса, - говорит известный тележурналист

Владимир Соловьев. - Я сам родом из Подмосковья и знаю, что наш огромный регион обладает очень мощным журналистским потенциалом. Надеюсь, что качество работ будет высоким, а конкурс станет ежегодным событием для всех подмосковных журналистов, станет еще одной хорошей традицией. Хочу пожелать удачи всем участникам.

Победители (жюри выберет 15 лучших материалов) помимо дипломов и признания коллег получат и денежную премию - 200 тысяч рублей.

Также есть отдельная номинация, в которой будут оцениваться лучшие пресс-службы муниципалитетов Подмосковья.

Торжественная церемония награждения состоится в Доме правительства Московской области.

Заявки принимаются на сайте mosreg.ru/mediana. Также всю подробную информацию о проведении творческого конкурса «Медиана» можно получить по адресу mediana@mosreg.ru.