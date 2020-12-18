В Одинцово пьяный мужчина устроил ДТП и свалил все на своего 11-летнего сына

Мужчина любит мотоциклы и автомобили

Трагическая авария с участием автомобиля под управлением Михаила Ефремова, произошедшая в Москве на Смоленской площади почти полгода назад, должна была стать для всех автомобилистов убедительным уроком. И лишний раз напоминать, что алкоголь и управление транспортом несовместимы. Но, к сожалению, даже после такой громкой истории не все усвоили урок. Несколько дней назад в Одинцово произошла очередная пьяная авария. В одном из дворов на Можайском шоссе Фиат врезался в припаркованный Мерседес. К счастью, никто не пострадал, а владелец Фиата, 35-летний Александр (имя изменено), решил поступить честно и сообщить о ДТП в правоохранительные органы. Но совсем честно всё равно не получилось.

— Поступило обращение от гражданина, который сообщил, что его 11-летний сын Кирилл (имя изменено) угнал автомобиль Фиат и совершил столкновение с Мерседесом на Можайском шоссе, — сообщил источник kp.ru

По телефону мужчина сокрушался, какого же негодника-сына он вырастил и просил не арестовывать мальца, ведь он еще подросток. У оперативников назрело множество вопросов: каким образом 11-летний парень угнал автомобиль, откуда у него ключи и где в это время был его отец? Но, приехав на место, часть вопросов отпала сама собой. Около подъезда правоохранителей встретил Александр, который, опираясь на лавочку, показывал пальцем на своего сына.

Фотографий, где неизменным спутником Александра является бутылка алкоголя и весёлая компания, немало

- Сам я за руль пьяным никогда бы не сел. А вот Кирилл уже неоднократно воровал у меня ключи и угонял машину, - ответил оперативникам Александр.

Опять невольно вспоминается нашумевшее ДТП с участием Ефремова, когда, осознав всю серьёзность случившегося, актер заявил, что за рулём был кто-то другой. Полицейские мужчине, как и в случае с Ефремовым, тоже не поверили, весь рассказ и состояние последнего указывали на ложный донос. Опросив мальчика, оперативники выяснили, что папа врет, и что перед их приездом он попросил 11-летнего Кирилла взять вину на себя. Родитель объяснил ребенку это тем, что из-за возраста ему ничего не будет, так, просто пожурят и отпустят, а вот папу могут лишить прав.

11-летний сын Кирилл

- По данному инциденту полиция провела проверку, результатом которой, скорее всего, станет лишение прав на полтора года. В России за ложный донос полагается только штраф, если преступление не тяжкое и не особо тяжкое, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Судя по страницам Александра в социальных сетях, потеря возможности управлять транспортными средствами его серьёзно расстроит. Мужчина любит мотоциклы и автомобили. Но и фотографий, где его неизменным спутником является бутылка алкоголя и весёлая компания, тоже немало.