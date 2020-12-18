"Хотел на машины пожарные посмотреть": в Москве пятилетний мальчик ночью сбежал от приёмных родителей

Экипаж ДПС остановился, чтобы помочь ребёнку Фото: Алексей ФОКИН

В пятом часу утра пятницы, 18 декабря, на Щёлковском шоссе гаишники заметили ребёнка. Мальчишка в трусах, майке и носочках стоял на тротуаре и разглядывал проезжавшие мимо машины. Экипаж ДПС остановился, чтобы помочь ребёнку. Пацана, который не на шутку продрог, сразу посадили в машину и увезли в больницу. По пути ребёнок рассказал, что на улицу вышел, чтобы посмотреть на свои любимые пожарные машины. А вот свой адрес пятилетний мальчик назвать не смог.

Только спустя несколько часов полиция нашла его родителей. Те ещё спали и даже не спохватились о пропаже ребёнка.

- По словам родителей, мальчик ночью самостоятельно открыл дверь и вышел на улицу, - сообщил "КП" собственный источник в правоохранительных органах.

Но на слово им никто не поверил. Проверку сейчас ведет столичная прокуратура. Как стало известно "КП", семья священнослужителей взяла мальчика под опеку в 2018-м году. Регулярно с проверкой приходили органы опеки и раньше никаких нареканий к семье не было. Помимо сбежавшего мальчика, в семье двое своих детей и ещё один приёмный.

Тем временем малыша пока решено оставить в больнице. Несмотря на морозную погоду, замёрзнуть он не успел и даже насморк не подхватил. Сейчас за здоровьем ребёнка наблюдают медики. Вернётся ли он в приёмную семью, станет известно после окончания проверки.