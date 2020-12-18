«Все, точка, свалок нет!»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл девятый комплекс по переработке отходов

Объект построен в рамках национального проекта «Экология» и программы по внедрению комплексной системы обращения с отходами.

Список комплексов по переработке отходов, которые в Московской области открывают вместо свалок, пополнился еще одним. КПО «Храброво» под Можайском стал уже девятым по счету. До конца уходящего года их будет уже 11, а к 2022-му целых 17 - современных предприятий, на которых будут перерабатывать вторсырье и уничтожать остальной мусор.

18 декабря старт пуско-наладочным работам на новом комплексе дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В церемонии запуска также приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

- Все, точка, свалок нет! Есть комплексы по переработке отходов, - сказал Андрей Воробьёв. - На следующей неделе закрываем две последние свалки. Очень важно, что наши жители все охотнее разделяют мусор. У нас в этом году захоронение уменьшилось, перерабатываемые фракции идут во вторичный оборот. А сегодня мы открываем КПО на известном месте, в свое время оно приносило массу хлопот.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что комплекс будет работать по самым современным стандартам, не оказывая никакого негативного влияния на экологию. Также Андрей Воробьёв поблагодарил Сергея Чемезова и «Ростех» - Госкорпорация возводит на территории Подмосковья КПО (уже четыре) по нацпроекту «Экология», инвестировав более 15 млрд рублей и является для области стратегическим партнером. Конкретно этот КПО «Храброво» был возведен всего за 8 месяцев.

- Большие средства вложены вашими и другими региональными операторами. Это строительство не было легкой прогулкой. Но из точки А мы пришли в точку Б. Надеемся, что наше успешное сотрудничество продолжится.

КПО «Храброво» сможет ежегодно перерабатывать до 450 тысяч тонн отходов со всего Рузского кластера. Немаловажно, что в общей сложности на предприятии создали около 600 рабочих мест. Большинство сотрудников местные, можайские.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил, что запуск КПО «Храброво» - еще один шаг к поставленной задаче выхода к нулевому объему захоронения. (То есть, уже через несколько лет мусор больше не будут зарывать в землю, а лишь перерабатывать или уничтожать современными, безвредными для окружающей среды, способами. По словам Чемезова, при проектировании КПО использован самые передовой опыт подобных европейских заводов - в Германии, Швейцарии, Швеции, Нидерландах, Великобритании и других странах.

- Одновременно с запуском подобных комплексов, мы закрываем старые полигоны, которые годами пагубно влияли на состояние окружающей среды, - сказал Чемезов.

Когда все четыре комплекса «РТ-Инвест» (дочерняя компания «Ростеха») выйдут на свою проектную мощность, они смогут перерабатывать до 1,5 млн тонн мусора в год.

- Сейчас мы перерабатываем 600 тонн пластиковых бутылок в месяц, - сообщил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - После выхода на полную мощность нового КПО объем производимых вторичных материальных ресурсов увеличиться на 25%. Уже к 2023 году с запуском предприятий по производству гранул, мы будем самостоятельно производить 115 тысяч тонн вторичных пластиков, и наша компания войдет в топ-10 в Европе по мощности переработки полимеров.

- Мы приветствуем появление подобных перерабатывающих производств, - отметила Светлана Радионова. - Потому что даже один такой комплекс уменьшит объем мусора, отправляемого для захоронения на полигоны.

Для всего муниципалитета деревенька Храброво раньше ассоциировалась исключительно со свалкой - появилась она много лет назад и в итоге разрослась до целой горы. КПО построен как раз рядом с теперь уже бывший полигоном. То есть все то, что раньше зарывалось в землю, будет перерабатываться на предприятии. А территорию свалки тем временем готовят к рекультивации.

- Экологический ущерб мы предотвратили - это ключевая задача, которую мы выполнили, - заявил эксперт по дегазации полигонов Константин Диесперов. - Теперь это не опасный объект, с экологической точки зрения.

Напомним, еще в 2014 году на территории Подмосковья было 39 мусорных полигонов. По распоряжению губернатора их стали поэтапно закрывать и проводить рекультивацию. В ближайшие дни в области закроются последние крупные свалки.

- 30 декабря мы поставим точку в истории мусорных полигонов, запустим два КПО на Тимохово и на Алексинском карьере, - рассказал зампред Правительства Московской области Евгений Хромушин. - На следующей неделе мы закрываем мусорные полигоны «Озёры» в Озёрах и «Лесная» в Серпухове, больше ни одной городской салки в Подмосковье не останется.