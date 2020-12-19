Погода в Москве 19 – 27 декабря 2020: Каждый день снег и морозы до -15 градусов

Вы удивитесь: нынешняя зима в Москве очень холодная! С чего вдруг, казалось бы? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вы удивитесь: нынешняя зима в Москве очень холодная! С чего вдруг, казалось бы? Тридцатиградусные морозы вроде не трещат. Даже до -20 воздух еще ни разу не остывал. Самая серьезная ночная стужа, зафиксированная в Подмосковье с начала декабря 2020, - всего-то -17. Но при этом средняя температура с начала зимы – на 0,5 градуса ниже климатической нормы. Первая оттепель случилась только 17 декабря, и тут же кончилась.

Но если с температурами все по-зимнему, то снега маловато. Самые высокие сугробы – в Можайске, 17 см. В Клину и Волоколамске лежит 13 см снега, на юге области – всего 4 – 5 см.

Однако скоро ситуация изменится. В выходные и на следующей неделе синоптики обещают снег – причем каждый день.

- Снег будет идти практически всю неделю. С понедельника до среды, 21 – 23 декабря, небольшой. Вечером в среду, а также в четверг и пятницу, 24 и 25 декабря, - более серьезный, - рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В общей сложности наметет до 8 сантиметров. И таять снег не будет, так как температура останется в основном отрицательной.

Осложнит ли снег ситуацию на столичных дорогах?

- Вряд ли, - уверяет метеоролог. - Проблемы возникают при интенсивных снегопадах, когда за 12 часов выпадает больше 6 см снега. На следующей неделе ждем максимум 2 – 5 см в течение полусуток.

А вот новогоднего настроения свежий снег наверняка добавит. Как и надежд на то, что в долгие праздничные выходные можно будет покататься на лыжах и санках.

Прогноз Гидрометцентра России на 19 – 27 декабря:

В субботу, 19 декабря, днем -1...-6 градусов, облачно, снег. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 20 декабря, ночью -1...-6, на востоке области до -11. Днем 0...-5 градусов, пасмурно и со снегом.

В понедельник, 21 декабря, ночью -2...-7, днем -4...+1 градус. Облачно, снег.

Во вторник, 22 декабря, ночью подморозит до -8...-13, днем -5...-10. Облачно, с прояснениями, снег возможен в ночные часы.

В среду, 23 декабря, ночь тоже студеная, до -13, днем -4...-9. Облачно, небольшой снег.

В четверг, 24 декабря, под утро -7...-12, днем -6...-11 градусов. Небо по-прежнему будет затянуто тучами, снег вероятнее всего ночью.

В пятницу, 25 декабря, ночные холода усилятся до -14 градусов, днем тоже морозно, -7...-12. Пасмурно и снежно.

В субботу, 26 декабря, круглые сутки -7...-12 градусов, облачно, небольшой снег.

В воскресенье, 27 декабря, ночью подморозит до -15 градусов, днем потеплеет до -1...-6. И опять серо и со снегом.

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